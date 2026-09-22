Цены на заправках бьют рекорды: как Чехия собирается регулировать стоимость топлива

Правительство Чехии приняло решение жестко регулировать цены на горючее на фоне их рекордного роста до уровня 2022 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Business Insider со ссылкой на чешское информационное агентство CTK.

Министерство финансов страны будет ежедневно устанавливать максимальные цены на бензин и дизель в течение октября.

Средняя стоимость литра бензина Natural 95 в середине сентября достигла 45,55 чешской кроны, а дизельного горючего – 49,13 кроны.

Это уже второй подобный антикризисный шаг правительства в этом году после действовавших ограничений с апреля по июль.

Кроме предельных цен, власти вводят временный чрезвычайный налог для НПЗ, которые существенно увеличили свои доходы.

Новые правила напрямую коснутся польской компании ORLEN, владеющей двумя НПЗ и большой сетью заправок в Чешской Республике, а также венгерской MOL.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова подчеркнула, что государственное регулирование вместе с планируемым снижением акцизов на дизель будут иметь мощный антиинфляционный эффект и позволят удерживать стоимость горючего на одном из самых низких уровней в Европейском Союзе.

Напомним, стоимость дизельного горючего в Украине может пересечь психологическую отметку в 100 грн/л, в то время как бензин А-95 подорожает еще на 1,5 грн. Большие сети АЗС уже установили цены на уровне 99,90 грн/л и адаптируют табло к пятизначным суммам. Чего ждать от рынка в ближайшие дни, анализирует Dilo.