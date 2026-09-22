Ціни на заправках б'ють рекорди: як Чехія збирається регулювати вартість пального

Уряд Чехії ухвалив рішення жорстко регулювати ціни на пальне на тлі їхнього рекордного зростання до рівня 2022 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Business Insider із посиланням на чеське інформаційне агентство CTK.

Міністерство фінансів країни щодня встановлюватиме максимальні ціни на бензин і дизель протягом жовтня.

Середня вартість літра бензину Natural 95 у середині вересня досягла 45,55 чеської крони, а дизельного пального — 49,13 крони.

Це вже другий подібний антикризовий крок уряду цього року після обмежень, що діяли з квітня по липень.

Окрім граничних цін, влада запроваджує тимчасовий надзвичайний податок для НПЗ, які суттєво збільшили свої прибутки.

Нові правила безпосередньо торкнуться польської компанії ORLEN, що володіє двома НПЗ та великою мережею заправок у Чеській Республіці, а також угорської MOL.

Міністр фінансів Чехії Алена Шиллерова наголосила, що державне регулювання разом із планованим зниженням акцизів на дизель матимуть потужний антиінфляційний ефект і дозволять утримувати вартість пального на одному з найнижчих рівнів у Європейському Союзі.

Нагадаємо, вартість дизельного пального в Україні може перетнути психологічну позначку у 100 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчає ще на 1,5 грн. Великі мережі АЗС уже встановили ціни на рівні 99,90 грн/л та адаптують табло до п'ятизначних сум. Чого очікувати від ринку найближчими днями, аналізує Dilo.