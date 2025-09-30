Цены на золото достигли максимума за 16 лет

Цены на золото во вторник достигли нового рекордного максимума и приближаются к своему лучшему месячному результату за последние почти 16 лет. Спрос на металл вырос на фоне опасений по поводу возможного закрытия правительства США и ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на золото?

Спотовая цена золота выросла на 1% и достигла 3870,14 долларов за унцию. С начала сентября слитки золота подорожали на 12,3% и приближаются к своему высокому месячному росту с ноября 2009 года.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что приближение возможного закрытия правительства США создает неопределенность на рынке, что способствовало росту цен на золото. Он также добавил, что уровень 4000 долларов за унцию является реальной целью для металла до конца года, поскольку низкие процентные ставки и геополитические риски продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.

Спотовая цена серебра выросла на 0,3% до 47,08 доллара за унцию и с начала месяца выросла на 18,6%. Платина выросла на 0,5% до 1609,40 доллара, а палладий – на 0,9% до 1278,62 доллара.

Политическая неопределенность в США поддерживает рост золота

Президент США Дональд Трамп и представители демократов достигли незначительного прогресса на встрече в Белом доме по предотвращению частичного закрытия правительства, что может повлиять на работу многих государственных служб уже в среду.

Последние экономические данные повысили ожидания возможного снижения процентных ставок в США, а трейдеры оценивают примерно 89% вероятности снижения на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании ФРС. Глава Федеральной резервной системы Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что открыт к дальнейшему снижению ставок, но ФРС должна оставлять их достаточно высокими, чтобы сдерживать инфляцию.

Золото, традиционно считающееся безопасным активом в периоды политической и финансовой неопределенности, продолжает расти на фоне низких ставок. SPDR Gold Trust, крупнейший в мире биржевой фонд, подкрепленный золотом, сообщил об увеличении активов на 0,60% до 1011,73 метрических тонн – наивысшего уровня с июля 2022 года.

Инвесторы ожидают ключевых экономических данных США, включая информацию о вакансиях и занятости, отчеты PMI ISM и несельскохозяйственную занятость, которые могут дать новые сигналы о состоянии экономики. Министерство труда США предупредило, что в случае частичного закрытия правительства публикация данных может быть приостановлена.

Напомним, 29 сентября спотовая цена на золото подскочила на 1,4% и достигла $3812,49. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,9% до $3842,20.