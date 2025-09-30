Ціни на золото досягли максимуму за 16 років

Ціни на золото у вівторок досягли нового рекордного максимуму та наближаються до свого найкращого місячного результату за останні майже 16 років. Попит на метал зріс на тлі побоювань щодо можливого закриття уряду США та очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на золото?

Спотова ціна золота зросла на 1% і досягла 3870,14 доларів за унцію. З початку вересня злитки золота подорожчали на 12,3% і наближаються до свого найвищого місячного зростання з листопада 2009 року.

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що наближення можливого закриття уряду США створює невизначеність на ринку, що сприяло зростанню цін на золото. Він також додав, що рівень у 4000 доларів за унцію є реальною ціллю для металу до кінця року, оскільки низькі процентні ставки та геополітичні ризики продовжують підтримувати попит на дорогоцінний метал.

Спотова ціна срібла зросла на 0,3% до 47,08 долара за унцію та з початку місяця зросла на 18,6%. Платина зросла на 0,5% до 1609,40 долара, а паладій – на 0,9% до 1278,62 долара.

Політична невизначеність у США підтримує зростання золота

Президент США Дональд Трамп і представники демократів досягли незначного прогресу на зустрічі в Білому домі щодо запобігання частковому закриттю уряду, що може вплинути на роботу багатьох державних служб вже в середу.

Останні економічні дані підвищили очікування щодо можливого зниження процентних ставок у США, а трейдери оцінюють приблизно 89% ймовірності зниження на 25 базисних пунктів на жовтневому засіданні ФРС. Голова Федеральної резервної системи Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що відкритий до подальшого зниження ставок, але ФРС має залишати їх достатньо високими, щоб стримувати інфляцію.

Золото, яке традиційно вважають безпечним активом у періоди політичної та фінансової невизначеності, продовжує зростати на тлі низьких ставок. SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, підкріплений золотом, повідомив про збільшення активів на 0,60% до 1011,73 метричних тонн — найвищого рівня з липня 2022 року.

Інвестори очікують на ключові економічні дані США, включно з інформацією про вакансії та зайнятість, звітами PMI ISM та несільськогосподарську зайнятість, які можуть дати нові сигнали про стан економіки. Міністерство праці США попередило, що у разі часткового закриття уряду публікація цих даних може бути призупинена.

Нагадаємо, 29 вересня спотова ціна на золото підскочила на 1,4% і досягла $3812,49. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,9% до позначки $3842,20.