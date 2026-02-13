Цены на золото возобновились после резкого падения: какая причина

Цены на золото возобновились после падения почти до недельного минимума, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на будущих данных по инфляции в США, которые могут дать новые сигналы о дальнейшем курсе монетарной политики Федеральная резервная система США.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Reuters.

Какие цены на золото и другие металлы?

Спотовая цена на золото выросла на 0,6% до 1949,99 долларов за унцию, но с начала этой недели потеряла 0,2%. Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле также выросли на 0,4%, достигнув 1968,0 долларов за унцию.

Спотовое серебро поднялось на 1,5% до 76,31 доллара за унцию, восстановившись после падения на 11% в четверг, но все же осталось на пути к недельным потерям в 2,1%. Спотовая платина выросла на 0,9%, до 2 018,44 доллара за унцию, в то время как палладий вырос на 2,2%, до 1 652,31 доллара.

Причины колебаний на рынке

Рынки драгоценных металлов претерпели значительную волатильность из-за смешанных макроэкономических данных и ожиданий инвесторов. Одним из ключевых факторов стало ослабление ожиданий снижения ставок после обнадеживающих данных по занятости в США, указывающих на более прочную экономическую основу. Это смягчило ранее растущие опасения относительно сокращения процентных ставок.

В течение недели золото упало примерно на 3% до почти недельного минимума, поскольку рынок испытал давление из-за падения акций. В частности, азиатские акции отступили от рекордных максимумов из-за опасений сокращения маржи в технологическом секторе. Рынок также пережил дополнительное давление после того, как в среду были опубликованы данные о рынке труда США, подтвердившие мнение, что Федеральный резерв может удерживать ставки на высоком уровне дольше.

Инвесторы ожидают публикацию ключевых данных об инфляции в США, чтобы получить больше информации о дальнейших шагах ФРС. Ожидается, что в этом году уже будут учтены два понижения ставки на 25 базисных пунктов, первое из которых прогнозируется на июнь.

Напомним, недавно цена на золото снова превысила отметку в 5000 долларов за унцию, поскольку инвесторы вернулись на рынок после резкой волатильности и значительного падения в конце января.