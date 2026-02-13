Ціни на золото відновилися після різкого падіння: яка причина

Ціни на золото відновилися після падіння до майже тижневого мінімуму, оскільки інвестори зосередили увагу на майбутніх даних щодо інфляції в США, які можуть дати нові сигнали про подальший курс монетарної політики Федеральна резервна система США.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Reuters.

Які ціни на золото та інші метали?

Спотова ціна на золото зросла на 0,6% до 1 949,99 доларів за унцію, але з початку цього тижня втратила 0,2%. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в квітні також зросли на 0,4%, досягнувши 1 968,0 доларів за унцію.

Спотове срібло піднялося на 1,5%, до 76,31 долара за унцію, відновившись після падіння на 11% у четвер, але все ж залишилося на шляху до тижневих втрат у 2,1%. Спотова платина зросла на 0,9%, до 2 018,44 долара за унцію, тоді як паладій зріс на 2,2%, до 1 652,31 долара.

Причини коливань на ринку

Ринки дорогоцінних металів зазнали значної волатильності через змішані макроекономічні дані та очікування інвесторів. Одним з ключових факторів стало послаблення очікувань щодо зниження ставок після обнадійливих даних щодо зайнятості в США, які вказують на міцнішу економічну основу. Це пом’якшило раніше зростаючі побоювання щодо скорочення процентних ставок.

Протягом тижня золото впало приблизно на 3% до майже тижневого мінімуму, оскільки ринок зазнав тиску через падіння акцій. Зокрема, азіатські акції відступили від рекордних максимумів через побоювання щодо скорочення маржі в технологічному секторі. Ринок також пережив додатковий тиск після того, як в середу було опубліковано дані про ринок праці США, які підтвердили думку, що Федеральний резерв може утримувати ставки на високому рівні довше.

Інвестори наразі очікують на публікацію ключових даних про інфляцію в США, щоб отримати більше інформації про подальші кроки ФРС. Очікується, що цього року вже будуть враховані два зниження ставки на 25 базисних пунктів, перше з яких прогнозується на червень.

Нагадаємо, нещодавно ціна на золото знову перевищила позначку 5000 доларів за унцію, оскільки інвестори повернулися на ринок після різкої волатильності та значного падіння наприкінці січня.