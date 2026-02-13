Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,30

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на золото відновилися після різкого падіння: яка причина

stack, gold, bars, showing, showing
Ціни на золото / Depositphotos

Ціни на золото відновилися після падіння до майже тижневого мінімуму, оскільки інвестори зосередили увагу на майбутніх даних щодо інфляції в США, які можуть дати нові сигнали про подальший курс монетарної політики Федеральна резервна система США.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Reuters.

Які ціни на золото та інші метали? 

Спотова ціна на золото зросла на 0,6% до 1 949,99 доларів за унцію, але з початку цього тижня втратила 0,2%. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в квітні також зросли на 0,4%, досягнувши 1 968,0 доларів за унцію.

Спотове срібло піднялося на 1,5%, до 76,31 долара за унцію, відновившись після падіння на 11% у четвер, але все ж залишилося на шляху до тижневих втрат у 2,1%. Спотова платина зросла на 0,9%, до 2 018,44 долара за унцію, тоді як паладій зріс на 2,2%, до 1 652,31 долара.

Причини коливань на ринку

Ринки дорогоцінних металів зазнали значної волатильності через змішані макроекономічні дані та очікування інвесторів. Одним з ключових факторів стало послаблення очікувань щодо зниження ставок після обнадійливих даних щодо зайнятості в США, які вказують на міцнішу економічну основу. Це пом’якшило раніше зростаючі побоювання щодо скорочення процентних ставок.

Протягом тижня золото впало приблизно на 3% до майже тижневого мінімуму, оскільки ринок зазнав тиску через падіння акцій. Зокрема, азіатські акції відступили від рекордних максимумів через побоювання щодо скорочення маржі в технологічному секторі. Ринок також пережив додатковий тиск після того, як в середу було опубліковано дані про ринок праці США, які підтвердили думку, що Федеральний резерв може утримувати ставки на високому рівні довше.

Інвестори наразі очікують на публікацію ключових даних про інфляцію в США, щоб отримати більше інформації про подальші кроки ФРС. Очікується, що цього року вже будуть враховані два зниження ставки на 25 базисних пунктів, перше з яких прогнозується на червень.

Нагадаємо, нещодавно ціна на золото знову перевищила позначку 5000 доларів за унцію, оскільки інвестори повернулися на ринок після різкої волатильності та значного падіння наприкінці січня.