Цены на золото выросли на фоне падения стоимости нефти

Цены на золото выросли на 2% в среду. Главной причиной стало резкое снижение цен на энергоносители, что ослабило инфляционные ожидания инвесторов.

Спотовая цена на золото поднялась до 4558,03 доллара за унцию, восстановившись после достижения четырехмесячного минимума в начале недели.

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле на американском рынке подскочили на 3,5%.

Влияние энергетического рынка

Стоимость нефти в среду упала более чем на 5% из-за сообщений о возможных переговорах Вашингтона о прекращении огня в конфликте с Ираном.

Несмотря на оптимизм США, иранские военные опровергли заявления президента Дональда Трампа о переговорах, назвав их преждевременными.

Снижение цен на сырую нефть уменьшило опасения по поводу неконтролируемой инфляции, которая обычно вынуждает центральные банки к агрессивному повышению процентных ставок.

Изменение рыночных настроений привело к пересмотру прогнозов действий Федеральной резервной системы США.

Инвесторы снизили вероятность дальнейшего повышения ставок до 16%, в то время как на прошлой неделе этот показатель составил 25%.

Аналитики отмечают, что хотя рост инфляции традиционно делает золото привлекательным активом, именно высокие процентные ставки, как правило, сдерживают спрос на драгоценные металлы, поскольку они не приносят процентного дохода.

Другие драгоценные металлы

Следом за золотом положительную динамику продемонстрировали и другие металлы платиновой группы и серебро.

В частности, спотовая цена на серебро выросла на 2,2%, достигнув отметки 72,76 доллара за унцию. Платина прибавила в цене 1,3%, поднявшись до 1 959,15 доллара, а палладий подорожал на 1,1%.

Рынок продолжает внимательно следить за комментариями представителей ФРС, которые склоняются к необходимости удержания стабильных ставок в течение определенного времени.

