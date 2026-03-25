Ціни на золото зросли на тлі падіння вартості нафти

Ціни на золото зросли на 2% у середу. Головною причиною стало різке зниження цін на енергоносії, що послабило інфляційні очікування інвесторів.

Спотова ціна на золото піднялася до 4 558,03 долара за унцію, відновившись після досягнення чотиримісячного мінімуму на початку тижня.

Ф’ючерси на золото з поставкою в квітні на американському ринку підскочили на 3,5%.

Вплив енергетичного ринку

Вартість нафти в середу впала на понад 5% через повідомлення про можливі переговори Вашингтона щодо припинення вогню в конфлікті з Іраном.

Попри оптимізм США, іранські військові спростували заяви президента Дональда Трампа про ведення переговорів, назвавши їх передчасними.

Зниження цін на сиру нафту зменшило побоювання щодо неконтрольованої інфляції, яка зазвичай змушує центральні банки до агресивного підвищення відсоткових ставок.

Зміна ринкових настроїв призвела до перегляду прогнозів щодо дій Федеральної резервної системи США.

Інвестори знизили імовірність подальшого підвищення ставок до 16%, тоді як минулого тижня цей показник становив 25%.

Аналітики зазначають, що хоча зростання інфляції традиційно робить золото привабливим активом, саме високі відсоткові ставки зазвичай стримують попит на дорогоцінні метали, оскільки вони не приносять відсоткового доходу.

Інші дорогоцінні метали

Слідом за золотом позитивну динаміку продемонстрували й інші метали платинової групи та срібло.

Зокрема, спотова ціна на срібло зросла на 2,2%, досягнувши позначки 72,76 долара за унцію. Платина додала в ціні 1,3%, піднявшись до 1 959,15 долара, а паладій подорожчав на 1,1%.

Ринок продовжує уважно стежити за коментарями представників ФРС, які наразі схиляються до необхідності утримання стабільних ставок протягом певного часу.

