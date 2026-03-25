Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на золото зросли на тлі падіння вартості нафти

золото
Золото дорожчає / Depositphotos

Ціни на золото зросли на 2% у середу. Головною причиною стало різке зниження цін на енергоносії, що послабило інфляційні очікування інвесторів. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото піднялася до 4 558,03 долара за унцію, відновившись після досягнення чотиримісячного мінімуму на початку тижня.

Ф’ючерси на золото з поставкою в квітні на американському ринку підскочили на 3,5%.

Вплив енергетичного ринку 

Вартість нафти в середу впала на понад 5% через повідомлення про можливі переговори Вашингтона щодо припинення вогню в конфлікті з Іраном.

Попри оптимізм США, іранські військові спростували заяви президента Дональда Трампа про ведення переговорів, назвавши їх передчасними.

Зниження цін на сиру нафту зменшило побоювання щодо неконтрольованої інфляції, яка зазвичай змушує центральні банки до агресивного підвищення відсоткових ставок.

Зміна ринкових настроїв призвела до перегляду прогнозів щодо дій Федеральної резервної системи США.

Інвестори знизили імовірність подальшого підвищення ставок до 16%, тоді як минулого тижня цей показник становив 25%.

Аналітики зазначають, що хоча зростання інфляції традиційно робить золото привабливим активом, саме високі відсоткові ставки зазвичай стримують попит на дорогоцінні метали, оскільки вони не приносять відсоткового доходу.

Інші дорогоцінні метали

Слідом за золотом позитивну динаміку продемонстрували й інші метали платинової групи та срібло.

Зокрема, спотова ціна на срібло зросла на 2,2%, досягнувши позначки 72,76 долара за унцію. Платина додала в ціні 1,3%, піднявшись до 1 959,15 долара, а паладій подорожчав на 1,1%.

Ринок продовжує уважно стежити за коментарями представників ФРС, які наразі схиляються до необхідності утримання стабільних ставок протягом певного часу.

Нагадаємо, ціни на нафту впали приблизно на 4% у середу після появи інформації про нову дипломатичну спробу Вашингтона припинити конфлікт на Близькому Сході. 

Автор:
Тетяна Бесараб