Цены закупки свиней убойных кондиций "держат уровень" уже полтора месяца: анализ и прогноз аналитиков

Цены на закупку свиней убойных кондиций "держат уровень" уже полтора месяца. Последние торги сентября завершились без существенных изменений. Большинство товарных партий закупали в диапазоне 97-100+ грн/кг, как и в предыдущие недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Как отмечают аналитики, пересмотр цен на живец был эпизодическим, а изменение "не превышало 1 грн/кг", в результате чего среднерыночный показатель составил 97,6 грн/кг, что на 0,2% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Представители мясопереработки свидетельствуют, что цены на охлажденные свиные полутуши также в основном удерживаются на достигнутом уровне. Часть операторов ожидает их дальнейшей неизменности, ведь относительная сбалансированность спроса и предложения, а также плановое течение реализации формируют условия для постоянства котировок на рынке свинины на торгах.

В то же время другие переработчики фиксируют ослабление спроса на охлажденную свинину из-за достаточно резкого похолодания. При этом предложение представляет признаки восстановления: средняя убойная масса животных выше, а активность поставщиков живца растет. Дополнительное давление создает "постепенное усиление как внутренней конкуренции... так и более ощутимое давление предложения импортируемого сырья".

По мнению некоторых заготовителей, котировки вскоре интегрируют сезонные тренды и будут постепенно ослабевать. Впрочем, ограниченность предложения живца будет заметно сдерживать темпы снижения цен. Отдельные представители мясопереработки прогнозируют, что отрицательное ценовое колебание будет незначительным (в пределах 2–3 грн/кг) и может привести к "консолидации цен в пределах более узкого ценового коридора во всех регионах страны".

Ранее сообщалось, что в течение восьми месяцев этого года Украина импорт свинины составил 14,9 тыс. тонн, что в 7,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, только за август объемы закупок составили 4,6 тыс. тонн, что на 48% больше, чем в июле.