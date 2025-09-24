Запланована подія 2

Импорт свинины в Украину достиг рекордных показателей за последние три года

Треть этого объема импортной свинины Украина приобрела в августе

В течение восьми месяцев этого года Украина импортировала 14,9 тыс. тонн свинины, что в 7,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В частности, только за август объемы закупок составили 4,6 тыс. тонн, что на 48% больше, чем в июле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Рост импорта свинины

Отмечается, что за восемь месяцев этого года импорт свинины составил 14,9 тыс. тонн, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Аналитики отмечают, что это самый высокий показатель с 2022 года.

Наибольшие объемы закупок наблюдались в июле и августе, что составило 7,7 тыс. тонн. За первые две недели сентября импортировано еще 3,2 тысячи тонн.

Эксперты прогнозируют, что к концу года объемы закупок составят не менее 25 тыс. тонн, причем основная доля поставок придется на вторую половину года.

В январе-августе свинину ввозили преимущественно из Дании (61,8%), Польши (16,5%) и Нидерландов (8,3%).

Сокращение поголовья свиней

Аналитики объясняют, что основной причиной активного импорта стало сокращение поголовья свиней зимой до 4,5 млн. голов, преимущественно в хозяйствах населения. Это привело к дефициту предложения на внутреннем рынке и росту цен.

По данным УКАБ, в сентябре закупочные цены на свиней составляли 98–100 грн/кг в зависимости от региона. С начала года цены выросли на 34%, а в годовом исчислении – на 60%.

В то же время, в странах ЕС наблюдается снижение стоимости живца, что делает их рынки привлекательными для украинских закупок. Таким образом, импорт стал альтернативным источником сырья.

Вероятно, сокращение импорта станет возможным только за счет постепенного наращивания поголовья свиней, что в перспективе отразится и на внутренних закупочных ценах.

По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине содержалось 4,8 млн свиней – на 5% меньше, чем в прошлом, но на 7% больше, чем в январе. Несмотря на прирост в 330 тыс. голов с начала года, рыночное предложение остается ограниченным. Восстановление происходит в основном в секторе предприятий, на которые в настоящее время приходится 65% поголовья.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения внутреннего производства в Украине цены на свинину в этом году остаются на более высоком уровне, чем в прошлом. За семь месяцев 2025 года промышленное производство свинины уменьшилось на 14–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а общее сокращение отрасли оценивают на уровне около 10%.

Автор:
Светлана Манько