Імпорт свинини в Україну досяг рекордних показників за останні три роки

Третину від цьогорічного обсягу імпортної свинини Україна придбала у серпні

Протягом восьми місяців цього року Україна імпортувала 14,9 тис. тонн свинини, що в 7,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, лише за серпень обсяги закупівель сягнули 4,6 тис. тонн, що на 48% більше, ніж у липні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу".

Зростання імпорту свинини

 Зазначається, що загалом за вісім місяців цього року імпорт свинини становив 14,9 тис. тонн, що у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Аналітики зауважують, що це найвищий показник із 2022 року.

Найбільші обсяги закупівель спостерігалися в липні та серпні, що склали разом 7,7 тис. тонн. За перші два тижні вересня імпортовано ще 3,2 тис. тонн.

Експерти прогнозують, що до кінця року обсяги закупівель сягнуть щонайменше 25 тис. тонн, причому основна частка поставок припаде на другу половину року.

У січні-серпні цього року свинину ввозили переважно з Данії (61,8%), Польщі (16,5%) та Нідерландів (8,3%).

Скорочення поголів’я свиней 

Аналітики пояснюють, що основною причиною активного імпорту стало скорочення поголів’я свиней узимку до 4,5 млн голів, переважно у господарствах населення. Це призвело до дефіциту пропозиції на внутрішньому ринку та зростання цін.

За даними УКАБ, у вересні закупівельні ціни на живець свиней  становили 98–100 грн/кг залежно від регіону. Від початку року ціни зросли на 34%, а у річному вимірі – на 60%.

Водночас у країнах ЄС спостерігається зниження вартості живця, що робить їхні ринки привабливими для українських закупівель. Таким чином, імпорт став альтернативним джерелом сировини.

Ймовірно, скорочення імпорту стане можливим лише за рахунок поступового нарощення поголів’я свиней, що у перспективі позначиться і на внутрішніх закупівельних цінах.

За даними Держстату, станом на 1 вересня 2025 року в Україні утримувалося 4,8 млн свиней – на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Попри приріст у 330 тис. голів від початку року, ринкова пропозиція лишається обмеженою. Відновлення відбувається здебільшого у секторі підприємств, на які нині припадає 65% поголів’я.

Раніше повідомлялося, що через скорочення внутрішнього виробництва в Україні ціни на свинину цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. За сім місяців 2025-го року промислове виробництво свинини зменшилося на 14–15% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.

Автор:
Світлана Манько