Ціни закупівлі свиней забійних кондицій "тримають рівень" вже півтора місяці: аналіз і прогноз аналітиків

Ціни закупівлі свиней забійних кондицій "тримають рівень" уже півтора місяці. Останні торги вересня завершилися без суттєвих змін. Більшість товарних партій закуповували у діапазоні 97-100+ грн/кг, як і попередніми тижнями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані щотижневого моніторингу Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Як зазначають аналітики, перегляд цін на живець був епізодичним, а зміна "не перевищувала 1 грн/кг", в результаті чого середньоринковий показник становив 97,6 грн/кг, що лише на 0,2% нижче порівняно з попереднім тижнем.

Представники м’ясопереробки свідчать, що ціни на охолоджені свинячі півтуші також здебільшого утримуються на досягнутому рівні. Частина операторів очікує їхньої подальшої незмінності, адже відносна збалансованість попиту та пропозиції, а також плановий перебіг реалізації формують умови для сталості котирувань на ринку свинини на прийдешніх торгах.

Водночас, інші переробники фіксують послаблення попиту на охолоджену свинину через досить різке похолодання. При цьому пропозиція подає ознаки відновлення: середня забійна маса тварин вища, а активність постачальників живця зростає. Додатковий тиск створює "поступове посилення як внутрішньої конкуренції... так і відчутніший тиск пропозиції імпортованої сировини".

На думку деяких заготівельників, котирування незабаром інтегрують сезонні тренди та поступово послаблюватимуться. Втім, обмеженість пропозиції живця помітно стримуватиме темпи зниження цін. Окремі представники м’ясопереробки прогнозують, що негативне цінове коливання буде незначним (в межах 2–3 грн/кг) і може призвести до "консолідації цін в межах вужчого цінового коридору в усіх регіонах країни".

Раніше повідомлялося, що протягом восьми місяців цього року Україна імпорт свинини склав 14,9 тис. тонн, що в 7,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, лише за серпень обсяги закупівель сягнули 4,6 тис. тонн, що на 48% більше, ніж у липні.