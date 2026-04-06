"Черкассытеплокоммунэнерго" прекращает производство электроэнергии: причины и последствия

Коммунальное предприятие тепловых сетей (КПТМ) "Черкассытеплокоммунэнерго" прекратило производство электроэнергии на собственных когенерационных установках. Оборудование готовят к консервации. Причиной послужил отсутствующий механизм получения природного газа для нужд электрогенерации.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении предприятия.

"При отсутствии немедленных решений КПТМ "Черкассытеплокоммунэнерго" вынуждено останавливать работу когенерационных установок и готовить их к консервации... Если же этого не сделать - город потеряет дорогостоящее оборудование. Работу законсервированного оборудования технически восстановить удастся только осенью... Наше предприятие готово покупать газ по рыночным ценам. механизма", - отмечают в компании.

"Черкассытеплокоммунэнерго" и город построили сеть распределенной генерации, которая насчитывает 18 когенерационных установок и 28 километров сети. Генерирует 20 МВт электроэнергии, а это 5 часть общего количества потребления электроэнергии областным центром. По словам пресс-службы компании, благодаря этому Черкассы прошли чрезвычайно тяжелую зиму с блекаутами без отключений объектов критической инфраструктуры.

" Однако последние изменения в постановление Кабинета Министров №812 и 222 запрещают предприятиям теплокоммунэнерго использовать газ для производства электроэнергии ", - пояснили в компании.

"Черкассытеплокоммунэнерго" готово покупать газ по рыночным ценам , " Однако сегодня законодательство не предусмотрело для этого ни возможности, ни механизма", - отмечают в компании.

При отсутствии немедленных решений коммунальное предприятие вынуждено останавливать работу когенерационных установок и готовить их к консервации, что приведет к финансовому ущербу общины.

"Черкассытеплокоммунэнерго" и Ассоциация операторов критической инфраструктуры обратились к руководству государства и профильному министерству с требованием вмешаться в ситуацию; "Мы подчеркиваем: ситуация нуждается в немедленном вмешательстве на государственном уровне".

Напомним, в январе в ряд запустил специальное окно обращений для бизнеса по вопросам когенерации на онлайн-платформе "Пульс". Инициатива должна упростить коммуникацию предпринимателей с государством и ускорить развитие распределенного поколения как одного из ключевых элементов энергетической устойчивости страны.