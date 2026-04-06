"Черкаситеплокомуненерго" припиняє виробництво електроенергії: : причини та наслідки

когенераційна установка
Черкаси можуть втратити п’яту частину власної електрогенерації / Фото: Черкаситеплокомуненерго

Комунальне підприємство теплових мереж (КПТМ) "Черкаситеплокомуненерго" припинило виробництво електроенергії на власних когенераційних установках. Обладнання готують до консервації. Причиною став відсутній механізм отримання природного газу для потреб електрогенерації. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві підприємства.

"За відсутності негайних рішень КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" змушене зупиняти роботу когенераційних установок та готувати їх до консервації... Якщо ж цього не зробити - місто втратить дороговартісне обладнання. Роботу законсервованого обладнання технічно відновити вдасться лише восени... Наше підприємство готове купувати газ за ринковими цінами. Однак сьогодні законодавство не передбачило для цього ні можливості, ні механізму", — зазначають у компанії.

"Черкаситеплокомуненерго" і місто побудували мережу розподіленої генерації, яка налічує 18 когенераційних установок та 28 кілометрів мережі. Генерує 20 Мвт електроенергії, а це 5 частина від загальної кількості споживання електроенергії обласним центром. За словами пресслужби компанії, завдяки цьому Черкаси пройшли надзвичайно важку зиму з блекаутами без відключень обʼєктів критичної інфраструктури.

"Однак останні зміни до постанова Кабінету Міністрів №812 та 222, забороняють підприємствам теплокомуненерго використовувати газ для виробництва електроенергії", — пояснили в компанії.

"Черкаситеплокомуненерго" готове купувати газ за ринковими цінами, "Однак сьогодні законодавство не передбачило для цього ні можливості, ні механізму", — зазначають у компанії.

За відсутності негайних рішень комунальне підприємство змушене зупиняти роботу когенераційних установок та готувати їх до консервації, що призведе до фінансових збитків громади.

"Черкаситеплокомуненерго" та Асоціація операторів критичної інфраструктури звернулися до керівництва держави та профільного міністерства з вимогою втрутитися в ситуацію; "Ми наголошуємо: ситуація потребує негайного втручання на державному рівні".

Нагадаємо, у січні уряд запустив спеціальне вікно звернень для бізнесу з питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс". Ініціатива має спростити комунікацію підприємців з державою та пришвидшити розвиток розподіленої генерації як одного з ключових елементів енергетичної стійкості країни.

