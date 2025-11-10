Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,86

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Черная пятница": что будут покупать украинцы — опрос

покупки
83% украинцев не покупают на "Черную пятницу" / Shutterstock

Более 80% украинцев не планируют покупки на "Черную пятницу". 64% опрошенных совсем не верят в такие скидки. Среди ожидающих акции около 40% планируют приобрести одежду и обувь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rakuten Viber.

Аналитики спросили, планируют ли украинцы покупать больше или меньше на "Черную пятницу", чем в прошлом, и что именно они планируют покупать.

83% украинцев не покупают на "Черную пятницу"

Результаты опроса показали, что 83% украинцев не планируют покупки на "Черную пятницу" в этом году: из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день. Только 3% опрошенных планируют покупать больше, чем в 2024 году.

Ответы на вопрос "Планируете покупать больше или меньше, чем в прошлом?" распределились следующим образом:

  • Никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64% (в 2024 году этот ответ так же выбрали 64%);
  • В этом году не планирую ничего покупать – 19% (в 2024 – 19%) ;
  • Приблизительно в таком же объеме - 8% (в 2024 - 7%) ;
  • Буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6% (в 2024 — 6%) ;
  • Буду покупать больше, чем в прошлом году — 3% (в 2024 — 4%).

Одежда и обувь

Также украинцев, ожидающих скидок, спросили, что именно они будут покупать в этом году. В топе — одежда и обувь (их будут покупать 39% респондентов) и техника для дома (12%). В прошлом году в тройку самых популярных категорий вошли еда и алкоголь ( 5% в 2025 году, 13% — в 2024 году), которые уступили гаджетам в этом году ( 10% в 2025 году, 12% — в 2024 году).

На вопрос "Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?" в 2025 году ответы распределились следующим образом:

  • Одежда и обувь - 39% (2024 - 34%) ;
  • Технику для дома – 12% (2024 – 9%);
  • Гаджеты - 10% (2024 - 12%) ;
  • Товары для детей - 8% (2024 - 9%) ;
  • Косметику, уход за собой, витамины - 8% (2024 - 9%) ;
  • Товары для домашних любимцев – 8% (2024 – 6%);
  • Товары для дома и ремонта - 6% (2024 - 5%) ;
  • Пищу и алкоголь - 5% (2024 - 13%) ;
  • Товары для авто - 2% (2024 - 2%) ;
  • Подписки на сервисы и абонементы - 2% (2024 - 1%) .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 18 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Заметим, в прошлом году треть украинцев, ожидавших скидок в "Черную пятницу", планировали также приобрести одежду и обувь.

Автор:
Светлана Манько