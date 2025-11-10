"Чорна п'ятниця": що купуватимуть українці – опитування

Понад 80% українців не планують покупок на "Чорну пʼятницю". 64% опитаних зовсім не вірять у такі знижки. Серед тих, хто чекає на акції, близько 40% планують придбати одяг і взуття.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Аналітики запитали, чи планують українці купувати більше або менше на "Чорну пʼятницю", ніж торік, і що саме вони планують купувати.

83% українців не купують на "Чорну п’ятницю"

Результати опитування показали, що 83% українців не планують покупок на "Чорну пʼятницю" цього року: з них 64% не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день. Лише 3% опитаних планують купувати більше, ніж у 2024 році.

Відповіді на питання “Плануєте купувати більше чи менше, ніж торік?” розподілилися наступним чином:

Ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64% (у 2024 цю відповідь так само обрали 64%);

Цьогоріч не планую нічого купувати — 19% (у 2024 — 19%) ;

Приблизно в такому ж обсязі — 8% (у 2024 — 7%) ;

Купуватиму менше, ніж торік — 6% (у 2024 — 6%) ;

Купуватиму більше, ніж торік — 3% (у 2024 — 4%).

Одяг і взуття

Також українців, які чекають на знижки, запитали, що саме вони купуватимуть цьогоріч. У топі — одяг і взуття (їх купуватимуть 39% респондентів), та техніка для дому (12%). Минулого року у трійку найпопулярніших категорій увійшли їжа та алкоголь (5% у 2025 році, 13% — у 2024 році), які цьогоріч поступились ґаджетам (10% у 2025 році, 12% — у 2024 році).

На питання “Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?” у 2025 році відповіді розподілилися таким чином:

Одяг та взуття — 39% (2024 — 34%) ;

Техніку для дому — 12% (2024 — 9%);

Ґаджети — 10% (2024 — 12%) ;

Товари для дітей — 8% (2024 — 9%) ;

Косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%) ;

Товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);

Товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%) ;

Їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%) ;

Товари для авто — 2% (2024 — 2%) ;

Підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%) .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 18 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Зауважимо, минулого року третина українців, які чекали на знижки до "Чорної п’ятниці", планували також придбати одяг і взуття.