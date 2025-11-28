"Черная пятница": на каких АЗС действуют скидки на топливо

Сети АЗС начали активно анонсировать скидки к "Черной пятнице", которые традиционно продолжаются до конца недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает enkorr.

Да, UKRNAFTA ,еще в начале ноября запустила скидку на бензин всех марок до 6 грн./л. В настоящее время базовые цены на бензин составляют 55,99 грн/л, на дизель - 57,99 грн/л и на сжиженный газ - 33,99 грн/л. На цены распространяются скидки при сканировании приложения и по формуле.

Нетопливные скидки до 30%, которые будут действовать с 28 по 30 ноября, предложил на своей станции AZK Martin .

С 27 по 30 ноября ввел скидки на горючее SOCAR : -4 грн/л на бензине и дизеле и -2 грн/л на сжиженный газ.

С 27 по 29 ноября будут действовать скидки и в UPG : -3 грн/л на светлые нефтепродукты и 1 грн/л на газ.

"Черные" цены на потолке появились и на станциях AMIC: бензин, дизель - 55,99 грн/л (-2-4 грн/л в зависимости от региона). Стоимость LPG закрепилась на уровне 33,99–34,99 грн/л с 33,99–35,99 грн/л.

С 28 по 30 ноября анонсировали акцию ОККО и WOG . Операторы дали скидку 5 грн/л на бензин, дизель и Mustang100 (56,99 грн/л и 66,99 грн/л соответственно) и 2 грн/л на газ (34,99 грн/л).

До 5 грн/л опустила стелу и сеть KLO. Максимально снизились светлые нефтепродукты, на 1 грн/л подешевел газ.

28 ноября можно сэкономить до 4 грн/л в сети Autotrans. При использовании приложения скидка на бензин и дизель составляет 4 грн/л, на газ – 2 грн/л.

На АЗС Magnum Energy к концу недели стоимость бензина снизилась на 1 грн/л, дизтоплива — на 2 грн/л, сжиженного газа — на 50 коп./л.

В ближайшие два дня будут действовать скидки на АЗК Кворум : -2 грн/л на бензин (54,98 грн/л) и -50 коп./л на газ (31,48 грн/л).

Заметим, в прошлом году скидки на бензин и дизтопливо в "Черную пятницу" могли составлять 5-7 грн/л от цены на потолке.