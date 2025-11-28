"Чорна п’ятниця": на яких АЗС діють знижки на паливо

Мережі АЗС почали активно анонсувати знижки до "Чорної п’ятниці", які традиційно тривають до кінця тижня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє enkorr.

Так, UKRNAFTA,ще на початку листопада запустила знижку на бензин усіх марок до 6 грн/л. Наразі базові ціни на бензин становлять 55,99 грн/л, на дизель - 57,99 грн/л і на скраплений газ — 33,99 грн/л. На ціни поширюються знижки при скануванні додатка і по "формулі".

Непаливні знижки до 30%, які діятимуть з 28 по 30 листопада, запропонував на своїй станції AZK Martin.

З 27 по 30 листопада запровадив знижки на пальне SOCAR: -4 грн/л на бензині й дизелі та -2 грн/л на скраплений газ.

З 27 по 29 листопада будуть діяти знижки і в UPG: -3 грн/л на світлі нафтопродукти й 1 грн/л на газ.

"Чорні" ціни на стелі з’явилися і на станціях AMIC: бензин, дизель — 55,99 грн/л (-2-4 грн/л залежно від регіону). Вартість LPG закріпилася на рівні 33,99-34,99 грн/л з 33,99-35,99 грн/л.

З 28 по 30 листопада анонсували акцію ОККО і WOG. Оператори дали знижку 5 грн/л на бензин, дизель і Mustang100 (за 56,99 грн/л і 66,99 грн/л відповідно) й 2 грн/л на газ (34,99 грн/л).

До 5 грн/л опустила стелу і мережа KLO. Максимально знизилися світлі нафтопродукти, на 1 грн/л здешевшав газ.

28 листопада можна зекономити до 4 грн/л у мережі Autotrans. При використанні застосунку знижка на бензин і дизель становить 4 грн/л, на газ — 2 грн/л.

На АЗС Magnum Energy до кінця тижня вартість бензину знизилася на 1 грн/л, дизпального — на 2 грн/л, скрапленого газу — на 50 коп./л.

У найближчі два дні діятимуть знижки на АЗК "Кворум": -2 грн/л на бензин (54,98 грн/л) і -50 коп./л на газ (31,48 грн/л).

Зауважимо, торік знижки на бензин та дизпальне до "Чорної п'ятниці" могли складати 5-7 грн/л від ціни на стелі.