Чешская компания может вложить от $60 млн в добычу нефти и газа в Украине

Группа "Нафтогаз" и чешская нефтегазовая компания MND подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве по добыче нефти и газа в Украине. Речь идет о возможном участии MND в трех соглашениях о разделе продукции, а начальные инвестиции могут составить от $60 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение компании.

Инвестиции MND в Украине

Группа "Нефтегаз" и чешская нефтегазовая компания MND подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве в проектах по добыче нефти и газа в Украине.

Документ был заключен во время Саммита Карпатской восьмерки. Он предусматривает возможное участие MND в трех действующих соглашениях о разделе продукции (СРП) между "Укргаздобычей" и правительством Украины.

Потенциальное вхождение MND в соглашения состоится по результатам конкурсного отбора. Начальный объем инвестиций в пределах трех СРП может составлять от $60 млн.

Ожидается, что сотрудничество позволит привлечь в украинский нефтегазовый сектор дополнительный капитал, современные технологии и международный опыт.

MND Group: что известно о чешском инвесторе

MND Group (Moravske naftove doly) – международная энергетическая группа с головным офисом в Чехии, входящей в инновационно-инвестиционную группу KKCG чешского предпринимателя Карела Комарека.

Компания работает в энергетическом секторе более 100 лет – ее история берет начало с 1913 года. Основные направления деятельности MND – разведка и добыча нефти и природного газа, бурение скважин, в том числе геотермальных, а также торговля и хранение газа. Группа работает не только в Чехии, но и Австрии, Германии, Италии, Грузии и Украине. Параллельно MND развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики, водорода и улавливания и хранения CO₂.

MND в Украине

На украинский рынок MND вышла в 2014 году после покупки 80% акций компании "Горизонты". В настоящее время MND Ukraine является крупнейшим иностранным производителем природного газа в Украине и входит в пятерку крупнейших частных газодобывающих компаний.

Группа владеет несколькими украинскими компаниями и нефтегазовыми активами, преимущественно на западе страны. Добыча осуществляется, в частности, в партнерстве с группой Западнаядрасервис.

MND также инвестирует в энергетический переход в Украину. В частности, во Львовской области компания реализовала проект Оривской ветровой электростанции. Кроме энергетических проектов группа поддерживает цифровизацию культурного наследия в рамках проекта Ark for Ukraine и социальные инициативы. В частности, MND заявляла об инвестиции в $1 млн в строительство реабилитационного центра во Львове.