Чеська компанія може вкласти від $60 млн у видобуток нафти й газу в Україні

Група “Нафтогаз” та чеська нафтогазова компанія MND підписали меморандум про потенційну співпрацю у видобутку нафти й газу в Україні. Йдеться про можливу участь MND у трьох угодах про розподіл продукції, а початкові інвестиції можуть становити від $60 млн.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення компанії.

Інвестиції MND в Україну

Група "Нафтогаз" та чеська нафтогазова компанія MND підписали меморандум про потенційну співпрацю у проєктах з видобутку нафти й газу в Україні.

Документ уклали під час Саміту Карпатської вісімки. Він передбачає можливу участь MND у трьох чинних угодах про розподіл продукції (УРП) між "Укргазвидобуванням" та урядом України.

Потенційне входження MND до угод відбудеться за результатами конкурсного відбору. Початковий обсяг інвестицій у межах трьох УРП може становити від $60 млн.

Очікується, що співпраця дозволить залучити до українського нафтогазового сектору додатковий капітал, сучасні технології та міжнародний досвід.

MND Group: що відомо про чеського інвестора

MND Group (Moravske naftove doly) - міжнародна енергетична група з головним офісом у Чехії, що входить до інноваційно-інвестиційної групи KKCG чеського підприємця Карела Комарека.

Компанія працює в енергетичному секторі понад 100 років - її історія бере початок із 1913 року. Основні напрями діяльності MND - розвідка та видобуток нафти й природного газу, буріння свердловин, зокрема геотермальних, а також торгівля та зберігання газу. Група працює не лише в Чехії, а й в Австрії, Німеччині, Італії, Грузії та Україні. Паралельно MND розвиває проєкти у сфері відновлюваної енергетики, водню та уловлювання і зберігання CO₂.

MND в Україні

На український ринок MND вийшла у 2014 році після придбання 80% акцій компанії "Горизонти". Нині MND Ukraine є найбільшим іноземним виробником природного газу в Україні та входить до п’ятірки найбільших приватних газовидобувних компаній.

Група володіє кількома українськими компаніями та нафтогазовими активами, переважно на заході країни. Видобуток здійснюється, зокрема, у партнерстві із групою "Західнадрасервіс".

MND також інвестує в енергетичний перехід в Україні. Зокрема, на Львівщині компанія реалізувала проєкт Орівської вітрової електростанції. Окрім енергетичних проєктів, група підтримує цифровізацію культурної спадщини в межах проєкту Ark for Ukraine та соціальні ініціативи. Зокрема, MND заявляла про інвестицію $1 млн у будівництво реабілітаційного центру у Львові.