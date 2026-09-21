"Нафтогаз" і Orlen домовилися про три партії LNG та нафтопродукти на $500 млн

Група "Нафтогаз" та польська Orlen домовилися про постачання Україні трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року. Окремо "Укрнафта" підписала меморандум з Orlen, який передбачає постачання нафтопродуктів на $500 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення групи "Нафтогаз".

Два меморандуми компанії підписали під час Карпатського саміту.

Перший документ передбачає постачання трьох партій скрапленого природного газу у січні–березні 2027 року. Конкретні обсяги газу не уточнюються.

Другий меморандум уклали "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", та Orlen. Йдеться про постачання нафтопродуктів для України загальною вартістю $500 млн.

Для українського ринку домовленості означають розширення каналів постачання газу та пального на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру і власний видобуток.

"В умовах постійних російських атак на об’єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки", — заявив виконувач обов’язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Компанії також планують опрацювати можливість постачання української нафти на європейські нафтопереробні заводи.

Крім того, сторони розглянуть передачу "Укрнафті" вживаних паливовозів для забезпечення логістики пального.

Нагадаємо, у вересні "Укрнафта" вже почала завозити арктичний дизель Orlen в Україну. Перші партії пального надійшли перед осінньо-зимовим сезоном 2026/2027.