"Нафтогаз" и Orlen договорились о новых поставках сжиженного газа

Группа "Нафтогаз" и польская Orlen договорились о поставках Украине трех партий LNG в первом квартале 2027 года. Отдельно "Укрнафта" подписала меморандум с Orlen, предусматривающий поставки нефтепродуктов на $500 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения группы "Нафтогаз".

Два меморандума компании подписали во время Карпатского саммита.

Первый документ предусматривает поставки трех партий сжиженного природного газа в январе-марте 2027 года. Конкретные объемы газа не уточняются.

Второй меморандум был заключен "Укрнефтью", входящей в группу "Нафтогаз", и Orlen. Речь идет о поставках нефтепродуктов для Украины общей стоимостью $500 млн.

Для украинского рынка договоренности означают расширение каналов поставок газа и горючего на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру и собственную добычу.

"В условиях постоянных российских атак на объекты собственной добычи для нас особенно важно иметь надежные источники поставки газа и диверсифицированные маршруты его доставки", - заявил исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Компании также планируют разработать возможность поставки украинской нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, стороны рассмотрят передачу "Укрнафты" подержанных топливовозов для обеспечения логистики горючего.

Напомним, в сентябре "Укрнафта" начала завозить арктический дизель Orlen в Украину. Первые партии горючего поступили перед осенне-зимним сезоном 2026/2027.