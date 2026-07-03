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Чешское правительство осенью планирует предпринимательскую миссию в Украине

Чехия, Украина
Чешское правительство осенью планирует предпринимательскую миссию в Украине / Depositphotos

Правительство Чехии начало подготовку предпринимательской миссии к Украине, которую осенью этого года планирует возглавить вице-премьер-министр, министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Подготовку предстоящего визита обсудили во время встречи в Праге с участием премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, вице-премьера Карела Гавличека и представителей бизнеса.

По словам вице-президента Украинско-чешской торговой палаты Рихарда Бенды, точную дату визита еще не определили. До его проведения стороны планируют завершить подготовку конкретных предложений и финализовать ряд бизнес-соглашений.

В ходе миссии также запланированы переговоры с чиновниками Украины.

Представители чешского бизнеса обратились к правительству с просьбой содействовать привлечению Национального банка развития к страхованию рисков и предоставлению гарантий для работы компаний в Украине.

В настоящее время чешские предприятия реализуют проекты в Украине преимущественно в сферах оборонной промышленности, энергетики и машиностроения.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял о намерении активизировать сотрудничество с работающими в Украине компаниями. После Конференции по восстановлению Украины в Гданьске он поручил профильным министерствам разработать возможности финансирования таких проектов, в частности через систему страхования экспортных кредитов EGAP и при поддержке Европейского Союза.

Напомним,   чешские компании готовы помочь Украине   в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, предлагая поставку оборудования для поврежденных гидро- и тепловых электростанций.

Автор:
Татьяна Гойденко