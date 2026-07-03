Чеський уряд восени планує підприємницьку місію в Україну

Уряд Чехії розпочав підготовку підприємницької місії до України, яку восени цього року планує очолити віцепрем'єр-міністр, міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Підготовку майбутнього візиту обговорили під час зустрічі в Празі за участю прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, віцепрем'єра Карела Гавлічека та представників бізнесу.

За словами віцепрезидента Українсько-чеської торгової палати Ріхарда Бєнди, точну дату візиту ще не визначили. До його проведення сторони планують завершити підготовку конкретних пропозицій та фіналізувати низку бізнес-угод.

Під час місії також заплановані переговори з високопосадовцями України.

Представники чеського бізнесу звернулися до уряду з проханням сприяти залученню Національного банку розвитку до страхування ризиків і надання гарантій для роботи компаній в Україні.

Наразі чеські підприємства реалізують проєкти в Україні переважно у сферах оборонної промисловості, енергетики та машинобудування.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявляв про намір активізувати співпрацю з компаніями, які працюють в Україні. Після Конференції з відновлення України в Гданську він доручив профільним міністерствам опрацювати можливості фінансування таких проєктів, зокрема через систему страхування експортних кредитів EGAP та за підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо, чеські компанії готові допомогти Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури, пропонуючи постачання обладнання для пошкоджених гідро- та теплових електростанцій.