Четыре полосы с освещением: Служба восстановления реконструирует часть Северной объездной Львова

Служба восстановления реконструирует более 5 км дороги во Львовской области/Фото иллюстративное: Freepik

Служба восстановления во Львовской области готовит проектную документацию на реконструкцию части автомобильной дороги Т 1416. Речь идет об отрезке пути, соединяющего Рясное-Русское и Бирки. Этот участок протяженностью более 5 км является составляющей будущей Северной объездной Львова.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

Согласно градостроительным условиям, представленным 26 марта на заседании исполнительного комитета горсовета, дорогу перестроят к параметрам категории И-Б. Это позволит увеличить пропускную способность трассы и повысить безопасность движения.

Технические характеристики

Проект предполагает полную модернизацию существующей инфраструктуры. Основные изменения включают расширение проезжей части и создание условий для разных участников дорожного движения.

"Будет по две полосы движения в каждом направлении с освещением по всей протяженности дороги. Кроме этого, построим велосипедную дорожку. Эту дорогу запланировано соединить с будущим автодорогой - Северный обход Львова", - сообщили в Службе восстановления.

Синим цветом обозначен участок дороги, подлежащий реконструкции

В настоящее время разрабатывается только проектная документация для отдельного участка. Реконструкция участка Рясное-Русское — Бирки — шаг к созданию полноценного транспортного кольца вокруг города, которое в будущем перераспределит потоки транзитного транспорта.

Реализация проекта строительства Северной объездной Львова в полном объеме приостановлена из-за войны.

Ранее сообщалось, что Западную объездную дорогу М-10 Львов – Краковец ждет масштабная реконструкция. Проект охватывает территорию от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и включает в себя строительство уникальных для региона инженерных сооружений.

Татьяна Ковальчук