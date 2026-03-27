Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,00

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чотири смуги з освітленням: Служба відновлення реконструює частину Північної об’їзної Львова

Служба відновлення реконструює понад 5 км дороги на Львівщині / Фото ілюстративне: Freepik

Служба відновлення у Львівській області готує проєктну документацію на реконструкцію частини автомобільної дороги Т 1416. Йдеться про відрізок шляху, що сполучає Рясне-Руське та Бірки. Ця ділянка довжиною понад 5 км є складником майбутньої Північної об’їзної Львова.

Згідно з містобудівними умовами, які були представлені 26 березня на засіданні виконавчого комітету міськради, дорогу перебудують до параметрів категорії І-Б. Це дозволить збільшити пропускну здатність траси та підвищити безпеку руху.

Технічні характеристики

Проєкт передбачає повну модернізацію наявної інфраструктури. Основні зміни включають розширення проїзної частини та створення умов для різних учасників дорожнього руху.

"Буде по дві смуги руху в кожному напрямку з освітленням на всій протяжності дороги. Крім цього, збудуємо велосипедну доріжку. Цю дорогу заплановано зʼєднати із майбутнім автошляхом – Північний обхід Львова", – повідомили у Службі відновлення.

Синім кольором позначена ділянка дороги, яка підлягає реконструкції

На даний момент розробляється лише проєктна документація для окремої ділянки. Реконструкція ділянки Рясне-Руське — Бірки є кроком до створення повноцінного транспортного кільця навколо міста, яке у майбутньому перерозподілить потоки транзитного транспорту.

Наразі реалізація проєкту будівництва Північної об’їзної Львова в повному обсязі призупинений через війну.

Раніше повідомлялося, що Західну об’їзну дорогу М-10 Львів – Краковець чекає масштабна реконструкція. Проєкт охоплює територію від Рясне-Руського до вулиці Городоцької і включає будівництво унікальних для регіону інженерних споруд.

Автор:
Тетяна Ковальчук