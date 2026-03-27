Чотири смуги з освітленням: Служба відновлення реконструює частину Північної об’їзної Львова

Служба відновлення у Львівській області готує проєктну документацію на реконструкцію частини автомобільної дороги Т 1416. Йдеться про відрізок шляху, що сполучає Рясне-Руське та Бірки. Ця ділянка довжиною понад 5 км є складником майбутньої Північної об’їзної Львова.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Згідно з містобудівними умовами, які були представлені 26 березня на засіданні виконавчого комітету міськради, дорогу перебудують до параметрів категорії І-Б. Це дозволить збільшити пропускну здатність траси та підвищити безпеку руху.

Технічні характеристики

Проєкт передбачає повну модернізацію наявної інфраструктури. Основні зміни включають розширення проїзної частини та створення умов для різних учасників дорожнього руху.

"Буде по дві смуги руху в кожному напрямку з освітленням на всій протяжності дороги. Крім цього, збудуємо велосипедну доріжку. Цю дорогу заплановано зʼєднати із майбутнім автошляхом – Північний обхід Львова", – повідомили у Службі відновлення.

Синім кольором позначена ділянка дороги, яка підлягає реконструкції



На даний момент розробляється лише проєктна документація для окремої ділянки. Реконструкція ділянки Рясне-Руське — Бірки є кроком до створення повноцінного транспортного кільця навколо міста, яке у майбутньому перерозподілить потоки транзитного транспорту.

Наразі реалізація проєкту будівництва Північної об’їзної Львова в повному обсязі призупинений через війну.

