Цифровые проверки коммерческого транспорта получили одобрение: о чем идет речь

Кабинет Министров Украины одобрил внедрение цифровых технологий для проведения рейдовых проверок коммерческого транспорта, в частности, грузовиков и автобусов. Такие проверки производятся инспекторами Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Проект "єІнспектор"

Отмечается, что речь идет о запуске проекта "єІнспектор", цель которого — цифровизировать процесс проведения проверок и фиксации результатов с помощью заранее утвержденных вопросов и механизмов проверки.

В частности, цифровизация рейдовых проверок позволит минимизировать человеческий фактор во время контрольных мероприятий, ведь инспектор должен будет использовать четкий цифровой алгоритм.

Это означает внедрение "чек-листа" для проверок, которого обязан соблюдать инспектор. Министерство развития общин и территорий утвердит детальный перечень вопросов, на основе которых осуществляется проверка транспортных средств во время рейдов.

Это, в свою очередь, будет минимизировать коррупционные риски и возможности для злоупотреблений, отмечают в пресс-службе.

Также это позволит снизить время, необходимое для проведения проверки, и обеспечит более эффективный контроль за деятельностью должностных лиц.

Постановление вступает в силу спустя три месяца после публикации. Новый механизм проверок начнет действовать в мае 2025 года.

Это постановление было разработано Укртрансбезопасностью в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий.

Заметим, в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной.

Теперь "Укртрансбезопасность" сможет автоматически регистрировать нарушения и обмениваться данными с такими системами, как id.gov.ua, Государственная казначейская служба и "Укрпочта".