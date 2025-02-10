Цифрові перевірки комерційного транспорту отримали схвалення: про що йдеться

Кабінет Міністрів України схвалив впровадження цифрових технологій для проведення рейдових перевірок комерційного транспорту, зокрема вантажівок та автобусів. Такі перевірки здійснюються інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Проєкт "єІнспектор"

Зазначається, що мова йде про запуск проєкту "єІнспектор", мета якого — цифровізувати процес проведення перевірок та фіксації результатів за допомогою заздалегідь затверджених питань і механізмів перевірки.

Зокрема, цифровізація рейдових перевірок дозволить мінімізувати людський фактор під час контрольних заходів, адже інспектор повинен буде послуговуватись чітким цифровим алгоритмом.

Це означає впровадження "чек-лісту" для перевірок, якого зобов'язаний дотримуватись інспектор. Міністерство розвитку громад та територій, у свою чергу, затвердить детальний перелік питань, на основі яких здійснюється перевірка транспортних засобів під час рейдів.

Це у свою чергу мінімізуватиме корупційні ризики та можливості для зловживань, зазначають в пресслужбі.

Також це дозволить зменшити час, потрібний для проведення перевірки, і забезпечить більш ефективний контроль за діяльністю посадових осіб.

Постанова набирає чинності через три місяці після публікації. Очікується, що новий механізм перевірок почне діяти в травні 2025 року.

Цю постанову було розроблено Укртрансбезпекою у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій.

Зауважимо, в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою.

Відтепер "Укртрансбезпека" зможе автоматично реєструвати порушення та обмінюватися даними з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба та "Укрпошта".