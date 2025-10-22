Чиновники "Киевтелесервис" переплатили за интернет-оборудование 51 миллион гривен

В Киеве будут судить чиновников коммунального предприятия "Киевтелесервис" за приобретение оборудования для интернета с переплатой в 51 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Киевской городской прокуратуры.

Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудников, которые, по данным следствия, допустили значительную переплату при закупке сетевого оборудования для Интернета.

Детали схемы

Следствие установило, что СКП "Киевтелесервис", подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку и настройку сетевого оборудования на общую сумму 172 миллиона гривен.

Согласно материалам расследования, обвиняемые не провели должного мониторинга рыночных цен.

В результате этого оборудование было приобретено по цене, которая на 51 миллион гривен превышала его реальную рыночную стоимость. Таким образом, бюджету столицы был нанесен ущерб на указанную сумму.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, в Киеве будут судить генерального подрядчика, который завысил на 24 миллиона гривен расходы по аренде техники во время строительства Подольского моста.