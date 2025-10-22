Посадовці "Київтелесервіс" переплатили за інтернет-обладнання 51 мільйон гривень

У Києві судитимуть посадовців комунального підприємства “Київтелесервіс” за придбання обладнання для інтернету з переплатою у 51 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітників, які, за даними слідства, допустили значну переплату при закупівлі мережевого обладнання для Інтернету.

Деталі схеми

Слідство встановило, що СКП "Київтелесервіс", підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, уклало договір з товариством з обмеженою відповідальністю на поставку та налаштування мережевого обладнання на загальну суму 172 мільйони гривень.

Згідно з матеріалами розслідування, обвинувачені не провели належного моніторингу ринкових цін.

Унаслідок цього, обладнання було придбане за ціною, що на 51 мільйон гривень перевищувала його реальну ринкову вартість. Таким чином, бюджету столиці було завдано збитків на вказану суму.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків).

Нагадаємо, у Києві судитимуть генерального підрядника, який завищив на 24 мільйони гривень витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту.