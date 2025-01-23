Чиновники покупают элитные смартфоны за бюджетные средства: 37 миллионов на iPhone и Samsung

Государственные учреждения Украины активно закупали смартфоны для служебных нужд в 2024 году, потратив на это 37 миллионов гривен. Согласно данным аналитического модуля BI Prozorro, в системе ProZorro было заключено 1077 контрактов, среди которых немало дорогостоящих устройств люксового сегмента.

Об этом говорится в расследовании "Главкома".

Самыми популярными моделями стали iPhone, Samsung Galaxy и Google Pixel.

Пик закупок пришелся на декабрь, меньше всего контрактов заключали в январе. Большинство заказов не превышало 10 тысяч гривен — суммы, которую можно считать бюджетной. В то же время, некоторые госслужащие отличились заказами смартфонов премиумкласса.

"Главком" проанализировал данные из ProZorro и составил рейтинг самых дорогих смартфонов, за которые чиновники заплатили более 40 тысяч гривен.

iPhone 14 Pro Max для ПриватБанка

Приватбанк заказал в апреле четыре мобильных телефона общей стоимостью 170,5 тыс. грн у ООО "Ай он". Самым дорогим в списке стал iPhone 14 Pro Max 128GB Gold, приобретенный за 51,5 тыс. грн. 6 ГБ, основная камера 48+12+12 Мп с видеосъемкой в формате 4K и сканер LiDAR.

Интересно, что на сервисе Hotline эту модель можно приобрести по цене от 29,8 до 65 тысяч. грн. Остальные заказанные айфоны стоили от 20,3 до 36,3 тыс. грн. По данным YouControl, поставщик "Ай он" связан с кипрской компанией "И.Е.М. Евро-Молл Лимитед".

Остальные три телефона, заказанные Приватбанком, – также айфоны, но уже более "скромные": iPhone 15 128GB за 36,3 тыс. грн, iPhone 13 128GB за 26,1 тыс. грн, iPhone 11 128GB за 20,3 тыс. грн.

iPhone 15 Pro для Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств

Генеральная дирекция заказала Apple iPhone 15 Pro 256GB за 49 тыс. грн у ООО "Комфи Трейд". Модель оснащена процессором A17 Pro, основной камерой 48+12+12 Мп и титановым корпусом. Стоимость этого смартфона в интернет магазинах варьируется от 49 до 58,5 тыс. грн.

По данным YouControl, ООО "Комфи Трейд" принадлежит кипрской Comfy Holdings Limited, а конечными бенефициарами – Светлана Гуцул и Станислав Ронис из Кипра. Поставщик входит в группу "Комфи" — известной сети магазинов техники.

Samsung Galaxy S24 Ultra для СБУ

Управление СБУ в Одесской области приобрело 10 смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra по 46,8 тыс. грн каждый. Общая сумма контракта составила 468 тысяч. грн. Эта модель имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основную камеру 200+50+12+10 Мп и поддерживает видеосъемку в формате 8K.

Начальником управления является бригадный генерал Виктор Доровский. Поставщик Елена Гордиенко получила господряды на 26,6 млн грн с 2019 года.

iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro для сельского совета

Пришибский сельсовет на Полтавщине заказал два iPhone 15 Pro по 45 тыс. грн и два Google Pixel 8 Pro по 42,5 тыс. грн. Общая сумма закупки – 175 тыс. грн. Google Pixel 8 Pro оснащен камерой 50+48+48 Мп и алюминиевым корпусом.

Главой сельсовета является Валентина Городянко, а поставщиком выступила Елена Гордиенко.

Загадочная покупка за 99,6 тыс. грн

АО "Прикарпатьеоблэнерго" заключило соглашение на поставку мобильного телефона стоимостью 99,5 тыс. грн. Детали контракта остались неизвестными. Предприниматель Андрей Панчак, осуществивший поставку, отказался назвать модель, отметив лишь, что товар состоял из нескольких устройств.

Однако в описании тендера говорится, что речь идет об одном мобильном телефоне, однако модель не уточняется. Сам договор также не содержит приложения со спецификацией, где должно указываться, какой именно телефон покупает заказчик.

Критика дорогостоящих закупок Закупки люксовых смартфонов на десятки миллионов гривен вызывают возмущение среди общественности, особенно на фоне экономических вызовов страны. Представители государственных структур часто ссылаются на необходимость качественного оборудования для выполнения служебных обязанностей.

Такие расходы обращают внимание на вопросы прозрачности и рациональности использования бюджетных средств, требуя дополнительного контроля и объяснений со стороны государственных учреждений.