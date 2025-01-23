Чиновники купують елітні смартфони за бюджетний кошт: 37 мільйонів на iPhone і Samsung

Державні установи України активно закуповували смартфони для службових потреб у 2024 році, витративши на це 37 мільйонів гривень. Згідно з даними аналітичного модуля BI Prozorro, у системі ProZorro було укладено 1077 контрактів, серед яких чимало дороговартісних пристроїв люксового сегмента.

Про це йдеться у розслідуванні "Главкому".

Найпопулярнішими моделями стали iPhone, Samsung Galaxy та Google Pixel.

Пік закупівель припав на грудень, найменше контрактів укладали в січні. Більшість замовлень не перевищувала 10 тисяч гривень — суми, яку можна вважати бюджетною. Водночас деякі держслужбовці вирізнилися замовленнями смартфонів преміумкласу.

"Главком" проаналізував дані з ProZorro і склав рейтинг найдорожчих смартфонів, за які чиновники заплатили понад 40 тисяч гривень. Улюбленцями державних службовців виявилися iPhone, а також флагманські моделі Samsung та Google.

iPhone 14 Pro Max для Приватбанку

Приватбанк замовив у квітні чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн у ТОВ "Ай он". Найдорожчим у списку став iPhone 14 Pro Max 128GB Gold, придбаний за 51,5 тис. грн. Смартфон має процесор A16 Bionic, оперативну пам’ять 6 ГБ, основну камеру 48+12+12 Мп із відеозйомкою у форматі 4K та сканер LiDAR.

Цікаво, що на сервісі Hotline цю модель можна придбати за ціною від 29,8 до 65 тис. грн. Інші замовлені айфони коштували від 20,3 до 36,3 тис. грн. За даними YouControl, постачальник "Ай он" пов’язаний із кіпрською компанією "І.Є.М. Євро-Молл Лімітед".

Інші три телефони, замовлені Приватбанком, – також айфони, але вже "скромніші": iPhone 15 128GB за 36,3 тис. грн, iPhone 13 128GB за 26,1 тис. грн, iPhone 11 128GB за 20,3 тис. грн.

iPhone 15 Pro для Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв

Генеральна дирекція замовила Apple iPhone 15 Pro 256GB за 49 тис. грн у ТОВ "Комфі Трейд". Модель оснащена процесором A17 Pro, основною камерою 48+12+12 Мп і корпусом із титану. Вартість цього смартфона в інтернет-магазинах варіюється від 49 до 58,5 тис. грн.

За даними YouControl,ТОВ "Комфі Трейд" належить кіпрській Comfy Holdings Limited, а кінцевими бенефіціарами – Світлана Гуцул і Станіслав Роніс із Кіпру. Постачальник входить до групи "Комфі" — відомої мережі магазинів техніки.

Samsung Galaxy S24 Ultra для СБУ

Управління СБУ в Одеській області придбало 10 смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra по 46,8 тис. грн кожен. Загальна сума контракту склала 468 тис. грн. Ця модель має процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основну камеру 200+50+12+10 Мп і підтримує відеозйомку у форматі 8K.

Начальником управління є бригадний генерал Віктор Доровський. Постачальник Олена Гордієнко отримала держпідрядів на 26,6 млн грн з 2019 року.

iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro для сільської ради

Пришибська сільська рада на Полтавщині замовила два iPhone 15 Pro по 45 тис. грн та два Google Pixel 8 Pro по 42,5 тис. грн. Загальна сума закупівлі — 175 тис. грн. Google Pixel 8 Pro оснащений камерою 50+48+48 Мп та алюмінієвим корпусом.

Головою сільради є Валентина Городянко, а постачальником виступила Олена Гордієнко.

Загадкова покупка за 99,6 тис. грн

АТ "Прикарпаттяобленерго" уклало угоду на поставку мобільного телефону вартістю 99,5 тис. грн. Деталі контракту залишилися невідомими. Підприємець Андрій Панчак, що здійснив поставку, відмовився назвати модель, зазначивши лише, що товар складався з декількох пристроїв.

Проте, в описі тендеру зазначено, що йдеться про один мобільний телефон, однак модель не уточнюється. Сам договір також не містить додатку зі специфікацією, де мало б вказуватися, який саме телефон купує замовник.

Критика дороговартісних закупівель Закупівлі люксових смартфонів на десятки мільйонів гривень викликають обурення серед громадськості, особливо на тлі економічних викликів країни. Натомість представники державних структур часто посилаються на необхідність якісного обладнання для виконання службових обов’язків.

Такі витрати привертають увагу до питань прозорості й раціональності використання бюджетних коштів, вимагаючи додаткового контролю та пояснень з боку державних установ.