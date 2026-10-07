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Чиновников ГП "Леса Украины" разоблачили на продаже древесины по заниженным ценам: убытки достигли 6,9 млн грн

Следственные действия
Чиновников ГП "Леса Украины" разоблачили на продаже древесины по заниженным ценам / Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили действующих и бывших чиновников лесного офиса ГП "Леса Украины", продававших необработанную древесину предприятиям-экспортерам по заниженной стоимости. Общий ущерб государственному предприятию составляет 6,9 млн гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Схему разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции совместно с ДБР, СБУ и экологическими прокурорами. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора.

Как действовала схема

По данным следствия, в августе 2024 года два деревообрабатывающих предприятия-экспортера выиграли аукционы по продаже необработанной древесины, после чего с ними заключили договоры со сроком действия до 31 декабря 2024 года.

В конце декабря руководители лесных хозяйств подписали дополнительные соглашения и продлили поставки продукции до 31 января 2025 года. В результате в 2025 году древесину продолжали отгружать по ценам аукционов 2024 года, хотя цены торгов первого квартала 2025 года были значительно выше.

В общем, предприятиям-экспортерам реализовали 4 000 кубометров необработанной древесины по заниженной стоимости, а убытки составили 6,9 млн гривен.

Обыски и сообщения о подозрениях

7 октября правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и регистрации фигурантов:

  • всем 12 лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия);
  • среди фигурантов - начальник и специалист отдела одного из лесных офисов, а также 10 бывших руководителей подчиненных лесхозов (надлесничеств) Ровенской и Волынской областей, восемь из которых сейчас занимают другие должности;
  • четырех фигурантов задержали в процессуальном порядке, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее сообщалось, что "Леса Украины" ищут нового руководителя перед корпоратизацией в 2027 году. Наблюдательный совет ГП "Леса Украины" объявил конкурс на должность генерального директора предприятия накануне его превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Автор:
Максим Кольц

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