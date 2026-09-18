"Леса Украины" ищут нового руководителя перед корпоратизацией в 2027 году

Наблюдательный совет ГП "Леса Украины" объявил конкурс на должность генерального директора. Новый руководитель возглавит предприятие накануне его превращения в 2027 году в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минагро.

Документы кандидатов будут принимать до 12 октября 2026 года.

Будущий гендиректор будет отвечать за реализацию стратегии предприятия, использование ресурсов, операционную и финансовую эффективность, формирование команды и внедрение корпоративного управления.

От кандидатов требуют минимум пять лет руководящего опыта, навыки стратегического и финансового управления, повышения эффективности предприятия и работы в кризисных условиях.

Также соискатели должны понимать принципы корпоративного управления, комплаенса, внутреннего контроля, управления рисками и устойчивого развития.

Выбор нового управляющего происходит перед конфигурацией юридической формы компании. В 2027 году ГП "Леса Украины" планируют превратить в АО "Леса Украины" с сохранением 100% акций в собственности государства.

Предприятие управляет государственными лесными ресурсами, занимается охраной и восстановлением лесов и противодействием лесным пожарам.

Напомним, в мае наблюдательный совет "Лесов Украины" назначил временного руководителя, который должен был возглавить предприятие с 1 июля 2026 года.