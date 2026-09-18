"Ліси України" шукають нового керівника перед корпоратизацією у 2027 році

Наглядова рада ДП "Ліси України" оголосила конкурс на посаду генерального директора. Новий керівник очолить підприємство напередодні його перетворення у 2027 році на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінагро.

Документи від кандидатів прийматимуть до 12 жовтня 2026 року.

Майбутній гендиректор відповідатиме за реалізацію стратегії підприємства, використання ресурсів, операційну та фінансову ефективність, формування команди та впровадження корпоративного управління.

Від кандидатів вимагають щонайменше п'ять років керівного досвіду, навички стратегічного та фінансового управління, підвищення ефективності підприємства та роботи в кризових умовах.

Також претенденти мають розуміти принципи корпоративного управління, комплаєнсу, внутрішнього контролю, управління ризиками та сталого розвитку.

Вибір нового керівника відбувається перед зміною юридичної форми підприємства. У 2027 році ДП "Ліси України" планують перетворити на АТ "Ліси України" зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Підприємство управляє державними лісовими ресурсами, займається охороною та відновленням лісів і протидією лісовим пожежам.

Нагадаємо, у травні наглядова рада "Лісів України" призначила тимчасового керівника, який мав очолити підприємство з 1 липня 2026 року.