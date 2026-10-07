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Новини
Дата публікації

Посадовців ДП "Ліси України" викрили на продажі деревини за заниженими цінами: збитки сягнули 6,9 млн грн

Слідчі дії
Посадовців ДП "Ліси України" викрили на продажі деревини за заниженими цінами / Національна поліція України

Правоохоронці викрили чинних та колишніх посадовців лісового офісу ДП "Ліси України", які продавали необроблену деревину підприємствам-експортерам за заниженою вартістю. Загальні збитки державному підприємству становлять 6,9 млн гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з ДБР, СБУ та екологічними прокурорами. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, у серпні 2024 року два деревообробні підприємства-експортери виграли аукціони з продажу необробленої деревини, після чого з ними уклали договори з терміном дії до 31 грудня 2024 року.

Наприкінці грудня тодішні керівники лісових господарств підписали додаткові угоди та продовжили постачання продукції до 31 січня 2025 року. У результаті у 2025 році деревину продовжували відвантажувати за цінами аукціонів 2024 року, хоча ціни торгів першого кварталу 2025 року були значно вищими.

Загалом підприємствам-експортерам реалізували 4 000 кубометрів необробленої деревини за заниженою вартістю, а збитки склали 6,9 млн гривень.

Обшуки та повідомлення про підозри

7 жовтня правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів:

  • усім 12 особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки);
  • серед фігурантів — начальник та фахівець відділу одного з лісових офісів, а також 10 колишніх керівників підпорядкованих лісгоспів (надлісництв) Рівненської та Волинської областей, вісім із яких зараз обіймають інші посади;
  • чотирьох фігурантів затримали в процесуальному порядку, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Ліси України" шукають нового керівника перед корпоратизацією у 2027 році. Наглядова рада ДП "Ліси України" оголосила конкурс на посаду генерального директора підприємства напередодні його перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Автор:
Максим Кольц

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