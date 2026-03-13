Claude получил возможность генерировать таблицы, схемы и диаграммы

Компания Anthropic анонсировала обновление своего искусственного интеллекта Claude, которое позволяет создавать диаграммы и схемы в тексте ответов. Функция доступна всем пользователям Claude независимо от подписки, но находится в бета-версии и пока недоступна на мобильных устройствах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блог компании.

Новый инструмент позволяет шаг за шагом демонстрировать разные концепции. Например, Claude может показать, как составить бумажный самолетик с замком Камуры или визуализировать сложные проценты или периодическую таблицу.

Для создания таких материалов используется HTML-код и векторная графика XML, сравнивающая компания с интерактивной "белой доской".

Визуальные элементы создаются непосредственно в тексте и временные — они могут изменяться или исчезать при развитии разговора. После создания пользователь может просить Claude внести коррективы или детализировать диаграммы и схемы.

Функция является частью более широкого набора улучшений Claude. Ранее в этом году он начал использовать специально разработанные форматы для некоторых тем: например рецепты с ингредиентами и шагами или интерактивные отображения погоды. Кроме того, пользователи могут напрямую взаимодействовать с платформами Figma, Canva и Slack в своих разговорах с Claude.

Релиз появился через несколько дней после того, как OpenAI добавила ChatGPT возможность генерировать интерактивные визуальные эффекты для объяснения научных и математических концепций.

Напомним, что недавно Anthropic представил обновленную модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.6 на фоне конкуренции с OpenAI.