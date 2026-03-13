Claude отримав можливість генерувати таблиці, схеми та діаграми

Компанія Anthropic анонсувала оновлення для свого штучного інтелекту Claude, яке дозволяє створювати діаграми та схеми в тексті відповідей. Функція доступна всім користувачам Claude незалежно від підписки, але наразі перебуває у бета-версії та поки недоступна на мобільних пристроях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог компанії.

Новий інструмент дозволяє крок за кроком демонструвати різні концепції. Наприклад, Claude може показати, як скласти паперовий літачок із замком Накамури або візуалізувати складні відсотки чи періодичну таблицю.

Для створення таких матеріалів використовується HTML-код та векторна графіка XML, що компанія порівнює з інтерактивною “білою дошкою”.

Візуальні елементи створюються безпосередньо у тексті відповідей і тимчасові — вони можуть змінюватися або зникати під час розвитку розмови. Після створення користувач може просити Claude внести корективи або деталізувати діаграми й схеми.

Функція є частиною ширшого набору покращень Claude. Раніше цього року він почав використовувати спеціально розроблені формати для деяких тем: наприклад, рецепти з інгредієнтами та кроками або інтерактивні відображення погоди. Крім того, користувачі можуть безпосередньо взаємодіяти з платформами Figma, Canva та Slack у своїх розмовах із Claude.

Реліз з’явився через кілька днів після того, як OpenAI додала до ChatGPT можливість генерувати інтерактивні візуальні ефекти для пояснення наукових і математичних концепцій.

Нагадаємо, нещодавно Anthropic представив оновлену модель штучного інтелекту Claude Opus 4.6 на тлі конкуренції з OpenAI.