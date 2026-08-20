Что принесло бюджету больше таможенных платежей в июле 2026 года

В июле 2026 года в госбюджет поступило рекордных 78,3 млрд грн таможенных платежей — на 20,3% больше, чем годом ранее. При этом физические объемы импорта сократились на 10,8%, а рекордные поступления обеспечили рост стоимости ввозимых товаров и налоговую нагрузку на импорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По сравнению с июлем 2025 года, бюджет получил от таможни на 13,2 млрд грн больше. Это самый высокий месячный показатель за весь период военного положения.

В денежном измерении объем импорта за год вырос на 10,8%, хотя по весу товаров наоборот сократился на 10,8%. В то же время, налоговая нагрузка в расчете на один килограмм импортируемых товаров увеличилась на 25,1%.

Больше таможенных платежей в июле обеспечили:

нефтепродукты - 22,6 млрд грн;

легковые автомобили - 6,5 млрд грн;

природный и нефтяные газы - 2,1 млрд грн;

телефоны и другие телекоммуникационные устройства – 1,7 млрд грн;

моторные транспортные средства – 1,2 млрд грн;

компьютерная техника - 864 млн грн;

запчасти к транспортным средствам - 736 млн грн;

тракторы - 721 млн грн;

стальной прокат - 707 млн грн;

удобрения - 699 млн грн.

Таким образом, рост таможенных поступлений произошел не из-за увеличения физических поставок товаров в Украину. Импорт стал дороже, а сумма налогов в расчете на ввозимую продукцию возросла.

Напомним, за январь-июль 2026 года импорт превысил экспорт в 2,4 раза: Украина ввезла товаров на $58,1 млрд, тогда как экспортировала на $24,1 млрд. Торговый дефицит за семь месяцев составил $34 млрд.