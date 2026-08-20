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Що принесло бюджету найбільше митних платежів у липні 2026 року

митниця
Дорожчий імпорт приніс бюджету рекордні митні надходження / Державна митна служба України

У липні 2026 року до держбюджету надійшло рекордних 78,3 млрд грн митних платежів — на 20,3% більше, ніж рік тому. При цьому фізичні обсяги імпорту скоротилися на 10,8%, а рекордні надходження забезпечили зростання вартості ввезених товарів і податкового навантаження на імпорт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Порівняно з липнем 2025 року бюджет отримав від митниці на 13,2 млрд грн більше. Це найвищий місячний показник за весь період воєнного стану.

У грошовому вимірі обсяг імпорту за рік зріс на 10,8%, хоча за вагою товарів — навпаки, скоротився на 10,8%. Водночас податкове навантаження в розрахунку на один кілограм імпортованих товарів збільшилося на 25,1%.

Найбільше митних платежів у липні забезпечили:

  • нафтопродукти — 22,6 млрд грн;
  • легкові автомобілі — 6,5 млрд грн;
  • природний та нафтові гази — 2,1 млрд грн;
  • телефони та інші телекомунікаційні пристрої — 1,7 млрд грн;
  • моторні транспортні засоби — 1,2 млрд грн;
  • комп'ютерна техніка — 864 млн грн;
  • запчастини до транспортних засобів — 736 млн грн;
  • трактори — 721 млн грн;
  • сталевий прокат — 707 млн грн;
  • добрива — 699 млн грн.

Таким чином, зростання митних надходжень відбулося не через збільшення фізичних поставок товарів в Україну. Імпорт став дорожчим, а сума податків у розрахунку на ввезену продукцію зросла.

Нагадаємо, за січень-липень 2026 року імпорт перевищив експорт у 2,4 раза: Україна ввезла товарів на $58,1 млрд, тоді як експортувала на $24,1 млрд. Торговельний дефіцит за сім місяців сягнув $34 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко

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