Що принесло бюджету найбільше митних платежів у липні 2026 року

У липні 2026 року до держбюджету надійшло рекордних 78,3 млрд грн митних платежів — на 20,3% більше, ніж рік тому. При цьому фізичні обсяги імпорту скоротилися на 10,8%, а рекордні надходження забезпечили зростання вартості ввезених товарів і податкового навантаження на імпорт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Порівняно з липнем 2025 року бюджет отримав від митниці на 13,2 млрд грн більше. Це найвищий місячний показник за весь період воєнного стану.

У грошовому вимірі обсяг імпорту за рік зріс на 10,8%, хоча за вагою товарів — навпаки, скоротився на 10,8%. Водночас податкове навантаження в розрахунку на один кілограм імпортованих товарів збільшилося на 25,1%.

Найбільше митних платежів у липні забезпечили:

нафтопродукти — 22,6 млрд грн;

легкові автомобілі — 6,5 млрд грн;

природний та нафтові гази — 2,1 млрд грн;

телефони та інші телекомунікаційні пристрої — 1,7 млрд грн;

моторні транспортні засоби — 1,2 млрд грн;

комп'ютерна техніка — 864 млн грн;

запчастини до транспортних засобів — 736 млн грн;

трактори — 721 млн грн;

сталевий прокат — 707 млн грн;

добрива — 699 млн грн.

Таким чином, зростання митних надходжень відбулося не через збільшення фізичних поставок товарів в Україну. Імпорт став дорожчим, а сума податків у розрахунку на ввезену продукцію зросла.

Нагадаємо, за січень-липень 2026 року імпорт перевищив експорт у 2,4 раза: Україна ввезла товарів на $58,1 млрд, тоді як експортувала на $24,1 млрд. Торговельний дефіцит за сім місяців сягнув $34 млрд.