Дания увеличивает инвестиции в Украину: около 100 компаний уже работают на рынке

Около 100 крупнейших датских компаний уже инвестируют в Украину. Правительства обеих стран активизируют работу по созданию благоприятных условий для бизнеса, а Дания дополнительно выделит не менее 500 млн крон через Экспортно-инвестиционный фонд (EIFO) для поддержки проектов восстановления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Датские инвестиции в Украину

Во время встречи украинской делегации в Копенгагене во главе с премьер-министром Юлией Свириденко с участием министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева и министра предпринимательства Дании Мортена Бедскова также был подписан меморандум о взаимопонимании, углубляющий сотрудничество между Украиной и Данией.

Дания активно инвестирует в финансирование оборонных и инфраструктурных проектов, в частности, гарантирование EIFO помогло Украине получить оборудование для строительства II очереди Тилигульской ветроэлектростанции, что усиливает энергетическую безопасность страны.

"Благодарны правительству Дании за расширение объемов поддержки через EIFO и увеличение доступного финансирования для Фонда для Украины. Это означает, что датские компании будут активнее работать на нашем рынке, ведь ЭКА будет покрывать их риски при инвестировании", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Украина заинтересована в том, чтобы фокус поддержки смещался на финансирование в национальной валюте, что позволит снизить риски для бизнеса. Также была подчеркнута важность того, чтобы инструменты поддержки и программы действовали во всех ключевых секторах, включая оборонный. Для обеспечения безопасности страны необходимо укреплять оборонно-промышленный комплекс, требующий доступа к кредитованию.

Справочно

Фонд для Украины – это программа, которую администрирует Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO). Она способствует экспорту датских компаний в Украину и инвестициям в страну, принимая на себя риски, связанные с ведением бизнеса. Пока гарантии фонда уже предоставлены для проектов в аграрном, энергетическом и медицинском секторах.

Благодаря дополнительным средствам фонд сможет предоставить новые гарантии не менее 1,5 млрд датских крон. Финансирование предусмотрено в правительственном предложении в бюджет на 2026 год.

Напомним, Дания инвестирует 5 миллионов долларов США в развитие новейших технологий в сфере обороны, в том числе дронов, сенсоров, средств разминирования и систем на основе искусственного интеллекта.