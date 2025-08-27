Данія збільшує інвестиції в Україну: майже 100 компаній уже працюють на ринку

Близько 100 найбільших данських компаній вже інвестують в Україну. Уряди обох країн активізують роботу для створення сприятливих умов для бізнесу, а Данія додатково виділить щонайменше 500 млн крон через Експортно-інвестиційний фонд (EIFO) для підтримки проєктів відбудови.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Данські інвестиції в Україну

Під час зустрічі української делегації в Копенгагені на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко за участі міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева та міністра підприємництва Данії Мортена Бьодскова також було підписано меморандум про взаєморозуміння, який поглиблює співпрацю між Україною та Данією у рамках данської моделі підтримки.

Данія активно інвестує у фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів, зокрема гарантування EIFO допомогло Україні отримати обладнання для будівництва ІІ черги Тилігульської вітроелектростанції, що посилює енергетичну безпеку країни.

"Вдячні уряду Данії за розширення обсягів підтримки через EIFO і збільшення доступного фінансування для Фонду для України. Це означає, що данські компанії активніше працюватимуть на нашому ринку, адже ЕКА покриватиме їхні ризики при інвестуванні", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю. Україна зацікавлена у тому, щоб фокус підтримки зміщувався на фінансування у національній валюті, що дозволить зменшити ризики для бізнесу. Також було підкреслено важливість того, щоб інструменти підтримки та програми діяли у всіх ключових секторах, включно з оборонним. Для забезпечення безпеки країни необхідно зміцнювати оборонно-промисловий комплекс, що потребує доступу до кредитування.

Довідково

Фонд для України — це програма, яку адмініструє Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO). Вона сприяє експорту данських компаній до України та інвестиціям у країну, беручи на себе ризики, пов’язані з веденням бізнесу. Наразі гарантії фонду вже надані для проєктів у аграрному, енергетичному та медичному секторах.

Завдяки додатковим коштам фонд зможе надати нові гарантії щонайменше на 1,5 млрд данських крон. Фінансування передбачене в урядовій пропозиції до бюджету на 2026 рік.

Нагадаємо, Данія інвестує 5 мільйонів доларів США у розвиток новітніх технологій у сфері оборони, зокрема дронів, сенсорів, засобів розмінування та систем на основі штучного інтелекту.