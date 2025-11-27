Датской компании отказали в регистрации в Украине на энергетическом рынке: в чем причина

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), отказала датской компании Centrica Energy Trading A/S в регистрации в качестве участника оптового энергетического рынка Украины. Решение было принято на основании результатов проверки поданных документов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание ExPro.

Почему отказали

Указывается, что управление лицензирования установило ряд несоответствий требованиям Порядка регистрации участников оптового энергетического рынка.

В частности, оригинал регистрационной формы был подписан членом правления Centrica Energy Trading A/S единолично, в то время как в соответствии с официальными сведениями Дании такие документы должны подписываться другим составом должностных лиц.

Кроме того, регулятор выявил разногласия между приведенной информацией и нотариально заверенными данными о компании, а также некорректное указание отдельных сведений, включая данные о контролерах и контактную информацию.

С учетом установленных нарушений НКРЭКУ пришла к выводу о невозможности регистрации компании и официально отказала Centrica Energy Trading A/S в обретении статуса участника оптового энергетического рынка.

О Centrica Energy Trading A/S

Centrica Energy Trading A/S – это датская компания, входящая в структуру британской энергетической группы Centrica plc.

Подразделение отвечает за операции на оптовых энергетических рынках Европы, включая торговлю электроэнергией, газом и связанными финансовыми инструментами.

Компания работает в сфере энерготрейдинга, балансировки портфелей, управления рисками и обеспечения хеджирования для клиентов и аффилированных структур группы.

Напомним, входящая в группу KNESS компания “НЕСС Смарт Пауэр” получила возможность участвовать в аукционах по распределению пропускной способности межгосударственных сечений на платформе “Укрэнерго” (EAP).