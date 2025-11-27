Данській компанії відмовили в реєстрації в Україні на енергетичному ринку: у чому причина

Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), відмовила данській компанії Centrica Energy Trading A/S у реєстрації як учасника гуртового енергетичного ринку України. Рішення ухвалили на підставі результатів перевірки поданих документів.

Чому відмовили

Зазначається, що управління ліцензування встановило низку невідповідностей вимогам Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.

Зокрема, оригінал реєстраційної форми було підписано одноособово членом правління Centrica Energy Trading A/S, тоді як відповідно до офіційних відомостей Данії такі документи мають підписуватися іншим складом посадових осіб.

Крім того регулятор виявив розбіжності між наведеною інформацією та нотаріально засвідченими даними про компанію, а також некоректне зазначення окремих відомостей, включно з даними про контролерів і контактну інформацію.

З урахуванням установлених порушень НКРЕКП дійшла висновку про неможливість реєстрації компанії та офіційно відмовила Centrica Energy Trading A/S у набутті статусу учасника оптового енергетичного ринку.

Про Centrica Energy Trading A/S

Centrica Energy Trading A/S — це данська компанія, яка входить до структури британської енергетичної групи Centrica plc.

Підрозділ відповідає за операції на оптових енергетичних ринках Європи, включно з торгівлею електроенергією, газом та пов’язаними фінансовими інструментами.

Компанія працює у сфері енерготрейдингу, балансування портфелів, управління ризиками та забезпечення хеджування для клієнтів і афілійованих структур групи.

