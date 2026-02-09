Запланована подія 2

Децентрализация энергосистемы: посол ЕС призывает Украину к немедленным действиям уже этой весной

ЕС настаивает на срочной децентрализации энергетики / Shutterstock

Ответом на системные обстрелы энергообъектов Украины должен стать переход к модели децентрализованного производства энергии.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, пишет "Интерфакс-Украина".

Она призвала к максимально быстрым действиям в этом направлении для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Некоторые из нас и доноры уже несколько лет говорим о необходимости децентрализованной генерации энергии. Мы потеряли эти годы. Я думаю, что сейчас действительно очень важно, чтобы именно этот маршрут выбрала Украина, и не осенью, а сразу весной, когда эти самые плохие погодные условия пройдут", – сказала она во время организованного Chatham House на этой неделе обсуждения атак России по энергосистеме Украины.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко поддержал позицию посла по подготовке к следующему отопительному сезону уже сегодня.

Он подчеркнул, что для своевременного обновления системы необходимо немедленно обеспечить финансирование и заказать новое оборудование.

По словам главы энергохолдинга, процесс от выделения средств до установки техники обычно длится от 8 до 12 месяцев, поэтому медлить нельзя.

Построение более устойчивого распределенного поколения охватывает от мобильных генераторов до строительства больших солнечных и ветровых электростанций.

Как отметил Тимченко, ДТЭК во время войны решил продолжить строительство ветрового парка мощностью 500 МВт, и это добавляет по меньшей мере 10 турбин в месяц общей мощностью 60 МВт и очень помогает.

Также поддержала призыв к построению устойчивого распределенного поколения президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко. Она отметила, что с начала войны Россия, благодаря наращиванию производства беспилотников и ракет, значительно увеличила количество целей в энергосистеме.

Павленко также отметила, что наиболее приоритетными целями Россия выбирает балансирующее поколение: именно их она атаковала в течение первых нескольких лет – теплоэлектростанции, гидроэлектростанции.

Напомним, в Украине 8 февраля зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии, что помогло удержать систему после массированных атак РФ и снизить дефицит электричества. В Киеве будут введены в работу дополнительные 9 МВт генерации.

Автор:
Татьяна Бессараб