Децентралізація енергосистеми: посол ЄС закликає Україну до негайних дій вже цієї весни

електроенергія
ЄС наполягає на терміновій децентралізації енергетики / Shutterstock

Відповіддю на системні обстріли енергооб'єктів України має стати перехід до моделі децентралізованого виробництва енергії.

Як інформує Delo.ua, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона закликала до максимально швидких дій в цьому напрямку для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Деякі з нас та донори вже кілька років говоримо про необхідність децентралізованої генерації енергії. Ми втратили ці роки. Я думаю, що зараз справді дуже важливо, щоб саме цей маршрут обрала Україна, і не восени, а одразу навесні, коли ці найгірші погодні умови минуть", – сказала вона під час організованого Chatham House цього тижня обговорення атак Росії по енергосистемі України.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко підтримав позицію посла щодо підготовки до наступного опалювального сезону вже сьогодні.

Він наголосив, що для вчасного оновлення системи необхідно негайно забезпечити фінансування та замовити нове обладнання.

За словами очільника енергохолдингу, процес від виділення коштів до встановлення техніки зазвичай триває від 8 до 12 місяців, тому зволікати не можна.

Побудова більш стійкої розподіленої генерації охоплює від мобільних генераторів до будівництва великих сонячних та вітрових електростанцій.

Як наголосив Тімченко, ДТЕК під час війни вирішив продовжити будівництво вітрового парку потужністю 500 МВт, і це додає щонайменше 10 турбін на місяць загальною потужністю 60 МВт і дуже допомагає..

Також підтримала заклик до побудови стійкої розподіленої генерації президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко. Вона зазначила, що з початку війни Росія завдяки нарощенню виробництва безпілотників та ракет значно збільшила кількість цілей в енергосистемі.

Павленко також зауважила, що найбільш пріоритетними цілями Росія обирає балансуючу генерацію: саме їх вона атакувала протягом перших кількох років – теплоелектростанції, гідроелектростанції.

Нагадаємо, в Україні 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати систему після масованих атак РФ та зменшити дефіцит електрики. У Києві буде введено в роботу додаткові 9 МВт генерації.

Автор:
Тетяна Бесараб