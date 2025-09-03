Defence Builder объявил о смене руководства и готовится к международному масштабированию

Украинский акселератор оборонных стартапов Defence Builder объявил об изменении CEO в рамках стратегии расширения международного сотрудничества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Defence Builder.

Смена руководства в Defence Builder

Defence Builder переходит на новый этап:

масштабирование деятельности в Европе и странах-партнерах;

налаживание сотрудничества с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами;

привлечение академических талантов и расширение международного инвестиционного сообщества.

Екатерина Безсудная покидает пост CEO, сохраняя роль соучредительницы проекта. В рамках этой стратегической трансформации новой CEO назначен Лине Риндвиг.

Она имеет многолетний опыт международных операций в европейской и британской музыкальной индустрии, а с 2022 года сосредоточилась на поддержке обороны Украины. Лине занималась логистикой, координировала гуманитарную и военную помощь, развивала стратегические партнерства и возглавляла адвокационные инициативы, направленные на повышение международной осведомленности о потребностях украинской обороны.

Лине возглавит миссию Defence Builder по трансформации украинских военных инноваций в практические средства безопасности для Украины и ее союзников.

Новые стратегические цели

Defence Builder определяет новые стратегические цели, сосредотачивая усилия на создании комплексной экосистемы оборонных инноваций. Среди ключевых направлений деятельности:

расширение присутствия на экосистемах европейских и западных союзников;

налаживание партнерства с ведущими университетами и научно-исследовательскими учреждениями;

содействие стратегическому сотрудничеству с ключевыми игроками в странах НАТО;

формирование точки входа для частных и венчурных инвесторов в оборонную экосистему Украины;

развитие международного инвестиционного сообщества вокруг оборонных инноваций.

Defence Builder продолжит работу со стартапами в Украине и готовится к запуску третьего набора акселерационной программы. Стартапы уже могут подать заявку на участие и присоединиться к списку ожиданий на третий батч по ссылке.

О Defence Builder

Defence Builder, основанный в 2024 году Sigma Software Labs, Киевской школой экономики и Buntar Aerospace — украинский акселератор, поддерживающий оборонные стартапы, объединяя военную и бизнес-экспертизу. Он помогает командам привлекать инвестиции, масштабировать проекты и тестировать разработки в реальных условиях.

Defence Builder уже выпустил 16 стартапов в рамках двух наборов. Результаты программ подтверждают ее эффективность: пять решений опробованы в боевых условиях, четыре компании привлекли инвестиции, девять получили верификацию от военных и Министерства обороны Украины. Выпускники уже сотрудничают с производителями НАТО и привлекают инвестиции из ЕС и США.

Defence Builder также формирует комплексную инвестиционную инфраструктуру для оборонных инноваций.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили программу Defence Builder Accelerator для стартапов, заинтересованных в создании инновационных решений для военного применения.