Defence Builder оголосив про зміну керівництва та готується до міжнародного масштабування

Український акселератор оборонних стартапів Defence Builder оголосив про зміну CEO у рамках стратегії розширення міжнародної співпраці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Defence Builder.

Зміна керівництва в Defence Builder

Зазначається, що Defence Builder переходить на новий етап:

масштабування діяльності в Європі та країнах-партнерах;

налагодження співпраці з провідними університетами та науково-дослідними інститутами;

залучення академічних талантів та розширення міжнародної інвестиційної спільноти.

Катерина Безсудна залишає посаду CEO, зберігаючи роль співзасновниці проєкту. У рамках цієї стратегічної трансформації новою CEO призначено Ліне Ріндвіг.

Вона має багаторічний досвід у міжнародних операціях у європейській та британській музичній індустрії, а з 2022 року зосередилася на підтримці оборони України. Ліне займалася логістикою, координувала гуманітарну та військову допомогу, розвивала стратегічні партнерства та очолювала адвокаційні ініціативи, спрямовані на підвищення міжнародної обізнаності щодо потреб української оборони.

Ліне очолить місію Defence Builder із трансформації українських воєнних інновацій у практичні засоби безпеки для України та її союзників.

Нові стратегічні цілі

Defence Builder визначає нові стратегічні цілі, зосереджуючи зусилля на створенні комплексної екосистеми оборонних інновацій. Серед ключових напрямів діяльності:

розширення присутності на екосистеми європейських та західних союзників;

налагодження партнерства з провідними університетами та науково-дослідними установами;

сприяння стратегічній співпраці з ключовими гравцями в країнах НАТО;

формування точки входу для приватних та венчурних інвесторів у оборонну екосистему України;

розвиток міжнародної інвестиційної спільноти навколо оборонних інновацій.

Водночас Defence Builder продовжить роботу зі стартапами в Україні та готується до запуску третього набору акселераційної програми. Стартапи вже можуть подати заявку на участь та приєднатися до списку очікування на третій батч за посиланням.

Про Defence Builder

Defence Builder, заснований у 2024 році Sigma Software Labs, Київською школою економіки та Buntar Aerospace, — український акселератор, що підтримує оборонні стартапи, поєднуючи військову та бізнес-експертизу. Він допомагає командам залучати інвестиції, масштабувати проєкти та тестувати розробки в реальних умовах.

Defence Builder, вже випустив 16 стартапів у рамках двох наборів. Результати програм підтверджують її ефективність: п’ять рішень випробувані у бойових умовах, чотири компанії залучили інвестиції, дев’ять отримали верифікацію від військових та Міністерства оборони України. Випускники вже співпрацюють із виробниками країн НАТО та залучають інвестиції з ЄС і США.

Defence Builder також формує комплексну інвестиційну інфраструктуру для оборонних інновацій.

Раіше повідомлялось, що в Україні запустили програму Defence Builder Accelerator​ для стартапів, які зацікавлені у створенні інноваційних рішень для військового застосування