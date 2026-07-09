Дефицит бюджета РФ достиг 5,7 трлн рублей из-за расходов на войну

Несмотря на временный профицит в июне, общий дефицит российского бюджета за полгода составил 5,7 триллиона рублей и пробил годовой лимит. Правительство РФ уже потратило более половины всех заложенных в год средств из-за стремительного роста военных расходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В июне профицит составил 279 млрд рублей (3,7 млрд долларов). Нефтегазовые доходы РФ выросли на 38% по сравнению с прошлым годом, а остальные доходы увеличились примерно на треть.

Но высокие цены на сырье уже падают. После подписания проекта мирного соглашения между Ираном и США в июне цена российской нефти для расчета налогов снизилась с 86,52 доллара до 63,52 доллара за баррель. В начале июля российская нефть Urals в западных портах РФ подешевела до 41,66 доллара за баррель. Это меньше половины пиковых апрельских значений. Соответственно, в июле доходы бюджета РФ сильно упадут.

Расходы на войну растут

План России сократить военные расходы в 2026 году провалился из-за резкого роста расходов в первом полугодии. В июне расходы бюджета выросли на 11%, а в мае – на 28%.

За первые шесть месяцев 2026 года правительство РФ потратило 24,4 триллиона рублей. Это 55% всего годового бюджета. Обычно расходы в РФ дополнительно ускоряются в конце года, поэтому уложиться в план властям не удастся. Госзаказ в первом полугодии подскочили на 47%, и три четверти годового лимита на закупки уже израсходованы.

Общий дефицит российского бюджета на конец июня составил 5,7 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны, что значительно превышает установленный правительством годовой лимит в 1,6% ВВП.

Рост издержек происходит на фоне обострения войны. Украина все глубже атакует российскую территорию дронами и ракетами, целясь в энергетическую, промышленную и экспортную инфраструктуру. Из-за финансовых проблем Минфин РФ отложил план сбалансирования бюджета на несколько лет, а Госдума разрешила правительству увеличивать расходы без предварительных согласований.

Напомним, ранее сообщалось, что промышленность России вошла в стагнацию, а инвестиции упали больше всего с 2009 года. Валовой внутренний продукт России за январь-май 2026 г. вырос всего на 0,2%, а промышленное производство — на 0,4%. Несмотря на рост оборонных компаний, экономика страны практически перешла к стагнации.