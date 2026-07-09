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Дефіцит бюджету РФ сягнув 5,7 трлн рублів через витрати на війну

Рублі
Дефіцит бюджету РФ сягнув 5,7 трлн рублів через витрати на війну / Unsplash

Попри тимчасовий профіцит у червні, загальний дефіцит російського бюджету за пів року сягнув 5,7 трильйона рублів і пробив річний ліміт. Уряд РФ уже витратив понад половину всіх закладених на рік коштів через стрімке зростання воєнних видатків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

У червні профіцит становив 279 мільярдів рублів (3,7 мільярда доларів). Нафтогазові доходи РФ зросли на 38% порівняно з минулим роком, а інші доходи збільшилися приблизно на третину.

Але високі ціни на сировину вже падають. Після підписання проєкту мирної угоди між Іраном та США у червні, ціна російської нафти для розрахунку податків знизилася з 86,52 долара до 63,52 долара за барель. На початку липня російська нафта Urals у західних портах РФ подешевшала до 41,66 долара за барель. Це менше половини від пікових квітневих значень. Відповідно, у липні доходи бюджету РФ сильно впадуть.

Витрати на війну зростають

План Росії скоротити військові витрати у 2026 році провалився через різке зростання видатків у першому півріччі. У червні витрати бюджету зросли на 11%, а у травні — на 28%.

За перші шість місяців 2026 року уряд РФ витратив 24,4 трильйона рублів. Це 55% від усього річного бюджету. Зазвичай витрати в РФ додатково прискорюються наприкінці року, тому вкластися в план владі не вдасться. Держзамовлення у першому півріччі підскочили на 47%, і три чверті річного ліміту на закупівлі вже витрачено.

Загальний дефіцит російського бюджету на кінець червня становив 5,7 трильйона рублів. Це 2,5% від ВВП країни, що значно перевищує встановлений урядом річний ліміт у 1,6% від ВВП.

Зростання витрат відбувається на тлі загострення війни. Україна дедалі глибше атакує російську територію дронами та ракетами, цілячись в енергетичну, промислову та експортну інфраструктуру. Через фінансові проблеми Мінфін РФ відклав план збалансування бюджету на кілька років, а Держдума дозволила уряду збільшувати витрати без попередніх погоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що промисловість Росії увійшла в стагнацію, а інвестиції впали найбільше з 2009 року. Валовий внутрішній продукт Росії за січень-травень 2026 року зріс лише на 0,2%, а промислове виробництво — на 0,4%. Попри зростання оборонних підприємств, економіка країни фактично перейшла до стагнації.

Автор:
Максим Кольц